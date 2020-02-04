(Özel) Çınar ağaçları kanser bulaşma riskine karşı budanamıyor - Son Dakika

Büyükçekmece'de "Çınar Kanseri" (Ceratocytis Platini) hastalığın ağaçlarda tespitinin ardından hastalığın diğer ağaçlara bulaşmasını önlemek için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 3 yıl boyunca sürecek olan budama yasağı getirildi. Yasak nedeni ile vatandaşlardan gelen taleplere belediye ekipleri cevap veremiyor.



Büyükçekmece'de "Çınar Kanseri" (Ceratocytis Platini) hastalığın tespitinin ardından hastalığın diğer ağaçlara bulaşmasını önlemek için İstanbul Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 3 yıl boyunca sürecek olan budama yasağı getirildi. 16 Ekim 2017'de getirilen yasağın 16 Ekim 2020'de kaldırılması bekleniyor. Yasağın sürdüğü ilçede belediye ekipleri vatandaşlardan gelen taleplere de cevap veremiyor. Bir çok çınar ağacı yasak nedeni ile budama yapılamıyor.



"Tümörlerle kendini belli ediyor"



Büyükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Peyzaj Mimarı Tuğba Yetkin, 'Çınar Kanseri' hakkında merak edilenleri çınar ağaçlarının yoğunlukta olduğu Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde anlattı. Çınar kanserinin tümörlerle kendini belli ettiğini ve bitkiyi tamamen öldürdüğünü belirten Yetkin, "Çınar Kanseri 'Ceratocytis Platini' denilen mantar çeşidinin oluşturduğu bir tür çınar kanseridir. Tümörlerle kendini belli ediyor. Genellikle bu hastalık çınar ağacının ana gövdesinde oluşuyor. Geniş dallarda ve küçük dallarda da görünüyor ama daha çok gövdeyi tutuyor. Maalesef bitkiyi öldürüyor. Büyük büyük lezyonlar ve tümörler görünüyor. Daha sonra yapraklar dökülmeye başlıyor, küçülüyor ve maalesef bitki kurtarılamaz hale geliyor. 3 yıl boyunca İstanbul Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nce yasak geldi. Çınar İstanbul'da çok fazla var. Çınar kanserinin varlığı da bu sayıyı tehdit ediyor" dedi.



"Hastalık iyi dezenfekte edilmeyen budama aletleri ile bulaşıyor"



Çınar budama yasağına açıklık getiren Yetkin, "Sağlıklı çınarlara bulaşmaması için çınarların budanması valilik tarafından 3 yıllığına yasaklandı. Hastalık budamalarla, iplerle, mekanik hasarlanmalarla yayılarak, çınarlarda açık yaralanmalar oluşuyor. Hasta olmayan bir çınar bile hastalığa açık hale geliyor. Hastalık iyi dezenfekte edilmeyen budama aletleri ile bulaşıyor. Bulaşıcı risk taşıması o yüzden çok tehlikeli. Büyükçekmece'de de çınar ağacı çok fazla var. İstanbul'un en yeşil ilçelerinden biriyiz bitki koruma ve bitki sağlığı bizim için çok önemli. Bu nedenle zorunlu haller dışında çınarlarda budama yapmıyoruz. Çınar Kanseri Dünya'da var olan bir hastalık, Avrupa'da özellikle sıkça görülür. Ülkemizde de son zamanlarda ithal edilen türlerle de görülmeye başlamış. Yayılımcı bir hastalık bizde de maalesef çınar ölümlerine sebep oluyor" diye konuştu. - İSTANBUL