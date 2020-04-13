Özel çocuğun doğum günü pastası polisten - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle doğum gününü kutlamak için pasta alamayan özel çocuk Miraç Yıldız'ın bu isteğini polis abileri gerçekleştirdi. 13 yaşına giren Miraç Yıldız doğum günün pastasını polisler ile üfledi



Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde vefa grubunda hizmet veren ekipler vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Temel gıdadan, ilaca her türlü ihtiyaçları vatandaşlar ile buluşturan polis ekipleri sorumluluk alanlarında vatandaşların özel günlerini de unutmuyorlar. Miraç Yıldız'ın 13. Yaşına girdiği ancak sokağa çıkma yasağı nedeniyle pasta alamadığı bilgisini aldı. Ekip arabasıyla Yıldız ailesinin evine gelen polisler sürpriz bir ziyaret ile doğum günü pastasını Miraç Yıldız'a teslim ettiler. Mumları polis memurları ile üfleyen Miraç Yıldız'ın ailesi bu ziyaretten dolayı teşekkürlerini ilettiler. - BALIKESİR