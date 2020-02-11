(Özel) Çocuğunu görmek isteyen baba, tartıştığı eski kayınpederi tarafından bıçaklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Çocuğunu görmek isteyen baba, tartıştığı eski kayınpederi tarafından bıçaklandı - Son Dakika

(Özel) Çocuğunu görmek isteyen baba, tartıştığı eski kayınpederi tarafından bıçaklandı

6 saat önce

Kartal'da boşandığı eşi ve ailesi tarafından iddiaya göre çocuğu kendisine gösterilmeyen Adnan Yılmaz, çocuğun görmek için eski kayınpederinin evine gidince aralarında tartışma yaşandı.

(Özel) Çocuğunu görmek isteyen baba, tartıştığı eski kayınpederi tarafından bıçaklandı, System.String[]

Kartal'da boşandığı eşi ve ailesi tarafından iddiaya göre çocuğu kendisine gösterilmeyen Adnan Yılmaz, çocuğun görmek için eski kayınpederinin evine gidince aralarında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada kayınpeder, eski damadını bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastanede tedavi altına alınan Yılmaz, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Acılı aile, Yılmaz'ın başka insanlara umut olabilmesi için organlarını bağışlarken, eski damadının ölümüne sebep olan kayınpederin ise tutuklandığı öğrenildi.


Kartal'da yaşanan olayda, iddiaya göre Adnan Yılmaz isimli vatandaş, öğretmen olan eşinden boşandı Fakat boşanmanın ardından eski karısı ve ailesi Yılmaz'a çocuğunu göstermiyordu. Eşiyle beraber olan çocuğuyla bir süre ayrı kalan Adnan Yılmaz, eksi kayınpederinin kendisine çocuğunu göstereceğini söylemesi üzerine bir akşam iş çıkışında kayınpederinin evine gitti. O sırada Yılmaz ile eski kayınpederi ve kayınvalidesi arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada kayınpeder, eski damadını bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Yılmaz'ın başka insanlara umut olması için organlarını bağışladı. Öte yandan, eski damadını öldüren kayınpederin olayın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, daha sonra tutuklandığı öğrenildi.


Oğlunu görmek umuduyla gittiği eski kayınpederinin evinde çıkan tartışmada öldürülen Adnan Yılmaz'dan geriye oğluyla çekildiği fotoğraf ve videolar kaldı. - İSTANBUL

Adnan Yılmaz, Kartal, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Banka ücret ve komisyonlarına düzenleme olumlu karşılandı
Kadir Şeker'in kurtardığı kadın farklı konuştu: Tartışıyorduk, beni dövmüyordu Babası ve amcasının öldürmek için ormana götürdüğü genç kızı, polis kurtardı Kadir'in avukatı, tutukluluğa itiraz etti

Son Dakika Haberleri
15:59 Özlem Yıldız, Demet Akalın'ın fotoğrafına Photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu
15:41 Pınar Altuğ tartışma yaratan taytı hakkında ilk kez konuştu
14:27 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu
13:46 Cem Yılmaz'dan muhabiri şaşırtan cevap
14:09 Yasak Elma dizisi, yıllar önce Acun Ilıcalı'nın boşanmasıyla ilgili paylaşım yapan Şeyma Subaşı'ya gönderme yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 16:05:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) Çocuğunu görmek isteyen baba, tartıştığı eski kayınpederi tarafından bıçaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]