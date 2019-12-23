(Özel) Çocuk acil servisleri hava şartları nedeniyle doldu taştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Çocuk acil servisleri hava şartları nedeniyle doldu taştı - Son Dakika

(Özel) Çocuk acil servisleri hava şartları nedeniyle doldu taştı

6 saat önce

İstanbul'da dün etkisini gösteren lodos ile birlikte çok sayıda çocuk akşam saatlerinde kusma, halsizlik, mide bulantısı şüphesiyle hastanelere akın etti.

(Özel) Çocuk acil servisleri hava şartları nedeniyle doldu taştı, System.String[]

İstanbul'da dün etkisini gösteren lodos ile birlikte çok sayıda çocuk akşam saatlerinde kusma, halsizlik, mide bulantısı şüphesiyle hastanelere akın etti. Vatandaşlar kucaklarında çocuklarını hastaneye götürürken, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzun kuyruklar oluştu.


İstanbul'da dün etkisi gösteren lodos ve hava şartları nedeniyle çok sayıda çocuk hastalandı. Mide bulantısı, kusma, halsizlik şikayetleri baş gösteren çocukların vatandaşlar acil servislere götürdü. Göztepe Eğitim ve Araştırm Hastanesi'nde ise akşam saatlerinde çocuk acil servisi doldu taştı. Vatandaşlar kucaklarında çocuklarını hastaneye götürürken, acil servis en yoğun gecelerinden birini yaşadı. Hastanede yaşanan yoğunluk ise kameralara yansıdı. Görüntülerde çok sayıda vatandaşın kucağında çocuklarıyla beklediği görülüyor. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:45 Kaynak: İHA
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