(Özel) Çocuk istismarına darbe: 15 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Çocuk istismarına darbe: 15 kişi tutuklandı - Son Dakika

(Özel) Çocuk istismarına darbe: 15 kişi tutuklandı

16 dakika önce

Sanal ortamda işlenen suçlara yönelik çalışmalarını sürdüren siber polisinin, internet üzerinden çocuk istismarına adı karışan 37 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

(Özel) Çocuk istismarına darbe: 15 kişi tutuklandı, System.String[]

Sanal ortamda işlenen suçlara yönelik çalışmalarını sürdüren siber polisinin, internet üzerinden çocuk istismarına adı karışan 37 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. Yakalanan şüphelilerden 15'inin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.


Edinilen bilgilere göre, sanal ortamdaki suçlara yönelik olarak çalışmalarını sürdüren İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılında çevrimiçi çocuk istismarına adı karışan kişilere karşı geniş çaplı soruşturma gerçekleştirdi. İstismarlara yönelik son 1 yıllık verileri paylaşan siber polisi, Interpol-Europol, FBI, ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi ile İngiltere, Kanada, Polonya, Belçika, Avustralya ve Almanya polisinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile yaptığı bilgi paylaşımı sonucunda 26 operasyon düzenledi. Bu ülkelerden aktarılan raporlara dayanarak teknik incelemeyle söz konusu kişilerce yayılan video ve fotoğrafın paylaşıldığı konumu tespit eden siber polisi, bu kapsamda internet üzerinden çocuğa cinsel istismar eden 37 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 12'si, polisteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece 'adli kontrol' hükümleri uygulanarak salıverildi. Bu kişilerden 15'i tutuklanarak cezaevine konulurken, aralarında yabancı uyruklu kişilerin de olduğu 10 şüphelinin bir kısmı ülkelerine iade edildi. - İSTANBUL

Siber Suçlarla Mücadele, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:28 Kaynak: İHA
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