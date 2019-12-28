Özel çocuklar 2020'ye merhaba dedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özel çocuklar 2020'ye merhaba dedi - Son Dakika

Özel çocuklar 2020'ye merhaba dedi

6 saat önce

Silivri Belediyesi, özel çocuklar için yeni yıl etkinliği düzenledi.

Özel çocuklar 2020'ye merhaba dedi, System.String[]

Silivri Belediyesi, özel çocuklar için yeni yıl etkinliği düzenledi. Sihirbaz gösterisiyle keyifli anlar yaşayan çocuklar, şarkılar eşliğinde dans edip doyasıya eğlendi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da programa katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Silivri Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'nden (EYKOM) hizmet alan özel çocuklar ve aileleri, Yaşar Kemal Salonu'nda düzenlenen yeni yıl eğlencesi ile 2020'yi karşıladı. Özel çocuklar, gece boyunca birbirinden eğlenceli etkinliklerin tadını çıkardı.

"ENGELLERİ KALDIRMAYA SÖZ VERİYORUM"

Yeni yıl pastasını özel çocuklarla birlikte üfleyen Başkan Yılmaz, yaptığı konuşmada, "Özel insanlar ve onların özel aileleri hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. 2019 yılını uğurluyoruz, 2020 yılına merhaba diyeceğiz. Bu vesile ile biz Silivri Belediyesi olarak bu organizasyonda sizlerle bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu paylaşmak istiyorum. Müdürümüz Meral Kutlu hanıma ve tüm çalışma arkadaşlarımıza, göreve geldiğim günden beri fedakarca yaptıkları çalışmalar için teşekkür ediyorum. Her zaman sizin yanınızda olamasam da gönlüm, kalbim, hep sizlerle beraber. Daha önce de ifade ettiğim gibi beş yıl boyunca sizlerle bir arada olmaya, aradaki engelleri, gönüllerdeki engelleri kaldırmaya, hep ama hep sizlerle beraber olmaya söz vermek istiyorum. Esasında engel bizim beyinlerimizdeki, zihinlerimizdeki gönüllerimizdeki engel. Bu engeller ortadan kalkınca bütün engeller ortadan kalkmış oluyor. Beş yıl boyunca sizin ihtiyaçlarınıza yönelik bir Silivri'yi, engelsiz Silivri'yi hep beraber el ele verip inşa edeceğiz." dedi.

İkramların yapıldığı, müzikler ve bol dansın yer aldığı gecede çocuklar ve aileleri, Burak Parlı'nın sihirbaz gösterisi ile bolca eğlendi. Özel geceye belediye meclis üyeleri, Silivri Kent Konseyi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtar, özel çocuklar ve aileleri katıldı.


Volkan Yılmaz, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:23 Kaynak: DHA
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