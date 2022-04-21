Özel çocuklar 23 Nisan'ı kendi adlarına diktikleri fidanlarla kutladı - Son Dakika
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Özel çocuklar 23 Nisan'ı kendi adlarına diktikleri fidanlarla kutladı

21.04.2022 13:43
Özel çocuklar 23 Nisan'ı kendi adlarına diktikleri fidanlarla kutladı

- Özel çocuklar 23 Nisan'ı kendi adlarına diktikleri fidanlarla kutladı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Resül Usul: "Fidanlar çocuklara benziyor, ikisine de ihtimam göstermek gerekiyor" Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr.

- Özel çocuklar 23 Nisan'ı kendi adlarına diktikleri fidanlarla kutladı

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Resül Usul:

"Fidanlar çocuklara benziyor, ikisine de ihtimam göstermek gerekiyor"

Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Halil Diken:

"Her yıl gelip bu fidanları sulayacaklar"

ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü'nde eğitim gören gelişimsel yetersizliği bulunan minikler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla aileleriyle birlikte fidan dikti.

Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla enstitü bünyesinde eğitim gören; otizmli, down sendromlu ve serebral palsi gibi gelişimsel yetersizliği bulunan çocuklar için bir etkinliğe imza attı. 'Bir fidan da senin olsun' sloganıyla yaklaşık 100 çocuk ve aileleri, Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde bulunan Yunus Emre Hatıra Ormanı'nda ağaç fidanlarını toprakla buluşturdu. Ellerine çapa alarak toprağı kazan minikler, daha sonra kendi adlarına diktikleri fidanları suladı. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde gerçekleştirilen fidan dikiminde çocuklar aileleriyle keyifli vakit geçirdi.

"Fidanlar çocuklara benziyor, ikisine de ihtimam göstermek gerekiyor"

Çocuklarla birlikte fidan dikim etkinliğine katılan Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Resül Usul, "Harika bir gün oluyor. 23 Nisan vesilesiyle bizim Engelliler Merkezimiz böyle bir etkinlik yaptı. Çocuklarımız ile birlikteyiz ve fidan dikiyoruz. Fidanlar da çocuklara benziyor, ikisine de ihtimam göstermek gerekiyor. Engelli birimimiz de harika işler yapıyor. Birimi ziyaret ettim ve Anadolu Üniversitesi adına çok gurur duydum. Çocuklarımızı buraya getirdik. Hem günümüzü kutlayıp hem de fidan dikmek istedik. Şu hayatta çocuklarımızın ve hepimizin birer fidanı olsun" diye konuştu.

"Her yıl gelip bu fidanları sulayacaklar"

Her çocuğun kendisine ait bir fidanı olmasını istediklerini dile getiren Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Halil Diken, "Bir fidan da senin olsun' mottosu ile üniversitemizin 23 Nisan bağlamında yaptığı bir etkinlik. Enstitüde devam eden 100'e yakın çocuğumuz ve aileleri, her çocuğun bir fidanı ağacı olsun istedik. Engelliler Araştırma Enstitüsü Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğine sahip bir enstitü. Erken müdahale üzerine gelişim yetersizliği olan, otizm, Down Sendromu ve serebral palsi gibi farklı gelişime sahip olan çocuklara ve ailelerine hizmet sunan bir enstitü. Türkiye dışında belki de Avrupa ve Orta Doğu nezdinde de ilk ve tek olan bir enstitü. Her yıl 23 Nisan'ı coşku ile kutluyoruz. Her çocuğun fidanı onun adına olacak. Her yıl gelip bu fidanlarını sulayarak destek olacaklar" dedi.

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Eskişehir, Araştırma, 23 Nisan, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Özel çocuklar 23 Nisan'ı kendi adlarına diktikleri fidanlarla kutladı - Son Dakika


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