"Özel çocuklar" ahşap oymacılık sanatıyla el becerilerini geliştirdi - Son Dakika

"Özel çocuklar" ahşap oymacılık sanatıyla el becerilerini geliştirdi

19.04.2021 11:05

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir lisenin bünyesinde kurulan atölyede özel eğitime gereksinim duyan gençler, ahşap oymacılık sanatını öğrenerek el becerilerini geliştirdi.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir lisenin bünyesinde kurulan atölyede özel eğitime gereksinim duyan gençler, ahşap oymacılık sanatını öğrenerek el becerilerini geliştirdi.

Susurluk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin idarecileri, hafif düzeyde zihinsel engelli öğrencilerinin zorluk çekerek başka okullara gitmesinin önüne geçmek için 2016 yılında sınıf oluşturdu.

İdarecilerin, "Meslek Liseleri Yenileniyor, Engelleri Kaldırıyor" adlı projeyle 2018'de Güney Marmara Kalkınma Ajansından aldığı 70 bin lira hibe desteği sayesinde sınıf daha iyi imkanlara kavuşturuldu.

Öğrencilerin sosyalleşmesi ve kendilerini geliştirmesi konusunda çalışma yapan okul yönetimi, mobilya bölümünü de derslere dahil etti.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçilen 15 Nisan'a kadar hafta içi her gün altışar saat eğitim alan 10 öğrenciye Türkçe ve matematik eğitiminin yanı sıra ahşap işlemecilik dersleri verildi.

Sehpalar, çerçeveler, küçük mücevher kutuları, süs eşyaları yaptırılarak el becerilerinde önemli ilerlemeler kaydedilen özel gereksinimli öğrenciler, uzaktan eğitim sürecinde de yakından izleniyor.

Öğretmenlerinin belirli periyotlarda telefonla görüntülü arayıp kendileri ve yakınlarından hem ödevleri hem diğer sorumlulukları hakkında bilgi aldığı öğrencilerle haftada bir gün birer saatlik çevrim içi görüşme yapılıyor.

Mezun olduklarında sertifika veriliyor

Lisenin müdürü Mehmet Karahan, AA muhabirine, okula kayıtlı olup özel sınıfta eğitim öğretim gören öğrencilere mezun olduklarında sertifika verdiklerini söyledi.

Bu öğrencilere yüz yüze eğitim döneminde okuma yazmanın yanı sıra haftada 15 saat iş eğitimi ve meslek ahlakı dersi verdiklerini belirten Karahan, "Çocuklarımız iş eğitimi ve meslek ahlakı dersinde küçük çaplı el işleri yaparak el becerilerini geliştirdi. Bizim buradaki en önemli önceliğimiz çocukların sosyalleşmesine yardımcı olmak. Yaptıkları ürünleri isterlerse evlerine götürebiliyorlar, isterlerse okulumuzdaki teşhir bölümüne koyabiliyorlar. Burada satın almak isteyene satıyoruz ve bu sayede öğrencimiz küçük çaplı da olsa bir gelir elde edebiliyor." diye konuştu.

Özel eğitim sınıfı öğrencilerinden 16 yaşındaki Sudenaz Durmaz ise çok verimli bir dönem geçirdiklerini ifade etti.

Durmaz, "Öğretmenlerim ve arkadaşlarımla aram çok iyi. Okulum bittikten sonra çalışmayı düşünüyorum." dedi.

Balıkesir, Engelli, Marmara, Okul, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Özel çocuklar' ahşap oymacılık sanatıyla el becerilerini geliştirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2015 senesinde, 2015 senesinde, "Acele etmeyin, UEFA çatırdayacak" diyen Aziz Yıldırım'ın o açıklamaları sosyal medyayı salladı Dünyada sadece 4 ülke üretebiliyor! 5,5 tonluk Akıncı TİHA bu yıl TSK envanterine girecek Dünyada sadece 4 ülke üretebiliyor! 5,5 tonluk Akıncı TİHA bu yıl TSK envanterine girecek Ormanlık alanda ayaklarını çapa motoruna kaptıran genç kadını kurtarmak için zamanla yarıştılar Ormanlık alanda ayaklarını çapa motoruna kaptıran genç kadını kurtarmak için zamanla yarıştılar Korkulan oldu! Gelişmeyi Bakan Koca duyurmuştu, Edirne'de hastane kapıları gençlerle doldu Korkulan oldu! Gelişmeyi Bakan Koca duyurmuştu, Edirne'de hastane kapıları gençlerle doldu İrem Derici'nin İbo Show'da giydiği ve sosyal medyada gündem olan kıyafetin fiyatı ortaya çıktı İrem Derici'nin İbo Show'da giydiği ve sosyal medyada gündem olan kıyafetin fiyatı ortaya çıktı Sürücüsüz Tesla ağaca çarpıp küle döndü! 2 kişi feci şekilde can verdi Sürücüsüz Tesla ağaca çarpıp küle döndü! 2 kişi feci şekilde can verdi Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı Avrupa Süper Ligi resmen kurdu! 12 dev kulüp dünya futboluna yön verecek Avrupa Süper Ligi resmen kurdu! 12 dev kulüp dünya futboluna yön verecek

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması: Merkez olağanüstü dönemlerde döviz alıp satabilir Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması: Merkez olağanüstü dönemlerde döviz alıp satabilir         
11:17
Vaka sayısı artınca panikleyip dışarıya gaz maskesiyle çıktı Vaka sayısı artınca panikleyip dışarıya gaz maskesiyle çıktı         
10:53
İki yıl önce kapısına kilit vurulan devlet hastanesi talan edildi İki yıl önce kapısına kilit vurulan devlet hastanesi talan edildi         
10:45
Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,06'dan işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,06'dan işlem görüyor         
10:31
Eski sevgilisinin 9 yerinden bıçakladığı Çağla, dehşet veren anları anlattı: Camdan atlayarak kurtulabildim Eski sevgilisinin 9 yerinden bıçakladığı Çağla, dehşet veren anları anlattı: Camdan atlayarak kurtulabildim         
10:22
Uçakta duyduğu Uçakta duyduğu "Allah'ım bu kadar şansız olamam" cümlesi hayatını değiştirdi, tam 92 kilo verdi         
10:05
Evde korona tedavisi görenler için uzmandan uyarı geldi: İlaçlarınızı kullanın, yoksa klinik seyriniz kötüleşecek Evde korona tedavisi görenler için uzmandan uyarı geldi: İlaçlarınızı kullanın, yoksa klinik seyriniz kötüleşecek         
09:41
İngiliz lüks moda perakende zinciri Harvey Nichols, Türkiye'den çekildi İngiliz lüks moda perakende zinciri Harvey Nichols, Türkiye'den çekildi         
09:00
Dünya diken üstünde! Rusya'dan büyük gözdağı: Asker gönderirseniz ülke kan gölüne döner Dünya diken üstünde! Rusya'dan büyük gözdağı: Asker gönderirseniz ülke kan gölüne döner         
08:08
Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL         
07:42
Rusların koronavirüs aşısı Sputnik V'nin Türkiye'de üretimi için onay çıktı Rusların koronavirüs aşısı Sputnik V'nin Türkiye'de üretimi için onay çıktı         
07:35
Annesinin eski eşini sokak ortasında pompalı ile öldürdü! Kan donduran anlar kamerada Annesinin eski eşini sokak ortasında pompalı ile öldürdü! Kan donduran anlar kamerada         
05:31
Sesleri duyunca hırsız zannetti, tüfekle dışarı çıkınca alev alev yanan evini gördü Sesleri duyunca hırsız zannetti, tüfekle dışarı çıkınca alev alev yanan evini gördü         
02:18
Teşkilat dizindeki Zayed Fadi aslında kimdir? İşte yanıtı Teşkilat dizindeki Zayed Fadi aslında kimdir? İşte yanıtı         
16:26
Bakanlık, 'güvensiz' olarak tespit edilen 41 maske markasını yayınladı Bakanlık, 'güvensiz' olarak tespit edilen 41 maske markasını yayınladı         
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte emekli ikramiyeleriyle ilgili gündemdeki 3 formül Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte emekli ikramiyeleriyle ilgili gündemdeki 3 formül         
15:27
"Virüs silah değiştirdi" diyen uzman isimden korkutan sözler: Bu son dalga hiçbirisine benzemiyor         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2021 11:42:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Özel çocuklar" ahşap oymacılık sanatıyla el becerilerini geliştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei