Özel çocuklar anneleriyle dans etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özel çocuklar anneleriyle dans etti - Son Dakika

Özel çocuklar anneleriyle dans etti

6 saat önce

ANTALYA'da koronavirüs nedeniyle 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri ertelendi.

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ANTALYA'da koronavirüs nedeniyle 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri ertelendi. Özel bireyler ise aylardır hazırladığı gösteriler için sahneye çıkamadı. Özel bireyler etkinlik kapsamında hazırladıkları dans gösterisini arkadaşlarıyla değil, anneleriyle gerçekleştirerek video paylaşımında bulundu.

Muratpaşa ilçesindeki Adalya Vakfı Engelsiz Cafe'de eğitim alan ve çeşitli aktiviteler yapan özel bireyler, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında Nil Karaibrahimgil'in 'Bırakın Parlıycam' şarkısında sahneye çıkmak için hazırlıklarını yaptı. Fakat koronavirüsün ülkemizde görülmesinin ardından özel bireyler evde kal çağrısına uydu. Sahneye çıkamayan özel bireyler, annelerinin desteğiyle birlikte hazırladıkları gösteriyi videoya çekti. Birçok özel birey ailesi ise 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla çocuklarının o heyecan dolu mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Özel birey annesi Arzu Aydın, koronavirüsün ülkede görülmesinin ardından hem kendisinin, hem de etrafındaki kişilerin sağlığını düşündükleri için evde kal çağrısında uyduklarını anlattı. Aydın, şunları söyledi:

"Koronavirüs nedeniyle okulların kapatılması, etkinliklerin iptal olması, herkes kadar bizi de etkiledi. Çocuklarımızın özel durumu sebebiyle neden evde kaldığımızı açıklamakta sıkıntı yaşıyoruz. Elimden geldiğince kızıma birlikte etkinlik, ödev, ev işleri yaparak dolu dolu geçiriyoruz günlerimizi ama durumu daha ağır olan özel çocuklarımız var. Dışarıya çıkmak için ailesine gerçekten zor süreçler yaşatıyorlar. Elimizden geldiğince bugünleri sorunsuz bir şekilde atlatmaya çalışacağız. Eğer bu durum olmasaydı Engelsiz Kafe'de Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliklerimiz olacaktı. Ama maalesef koronavirüs nedeniyle her yerde olduğu gibi burada da etkinliklerimiz iptal oldu. Elimizden geldiğince orada öğrendiğimi koreografileri evde kendimiz çocuklarımıza destek olmak için videoda derledik. Herkese evde kal çağrısı yapıyoruz. Evde kalmayı dışarı çıkmamak olarak algılayan insanlar var. Misafirliğe, geçmiş olsun diyerek ziyarete giden insanlar var. Lütfen daha duyarlı olalım."


Koronavirüs, 21 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:08 Kaynak: DHA

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