Özel çocuklar anneleriyle dans etti - Son Dakika

Özel çocuklar anneleriyle dans etti

KORONAVİRÜS nedeniyle 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri de ertelendi. Özel bireyler ise aylardır hazırladığı gösteriler için sahneye çıkamadı. Bu zorlu günlerde evde kal çağrısına uyan özel bireylere en büyük destek annelerinden geldi. Özel bireyler etkinlik kapsamında hazırladıkları dans gösterisini arkadaşlarıyla değil anneleriyle gerçekleştirerek video paylaşımında bulundu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yer alan Adalya Vakfı Engelsiz Cafe'de eğitim alan ve çeşitli aktivite yapan özel bireylerin 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında Nil Karaibrahimgil'in 'Bırakın Parlıycam' şarkısında sahneye çıkmak için hazırlıklarını yaptı. Fakat koronavirüsün ülkemizde görülmesinin ardından özel bireyler evde kal çağrısına uydu. 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında arkadaşlarıyla birlikte sahneye çıkamayan özel bireyler annelerinin desteğiyle birlikte hazırlamış oldukları gösteriyi videoya çekti. Birçok özel birey ailesi ise 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla çocuklarının o heyecan dolu mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Özel birey annesi Arzu Aydın, dünyayı saran koronavirüsün ülkede görülmesinin ardından hem kendi hem de etrafındaki kişilerin sağlığını düşündükleri için evde kal çağrısında uyduklarını anlattı. Aydın, şunları söyledi:

"Koronavirüs nedeniyle okulların kapatılması, etkinliklerin iptal olması, herkes kadar bizi de etkiledi. Çocuklarımızın özel durumu sebebiyle neden evde kaldığımızı açıklamakta sıkıntı yaşıyoruz. Elimden geldiğince kızıma birlikte etkinlik, ödev, ev işleri yaparak dolu dolu geçiriyoruz günlerimizi ama durumu daha ağır olan özel çocuklarımız var. Dışarıya çıkmak için ailesine gerçekten zor süreçler yaşatıyorlar. Elimizden geldiğince bu günleri sorunsuz bir şekilde atlatmaya çalışacağız. Eğer bu durum olmasaydı Engelsiz Kafe'de Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliklerimiz olacaktı. Ama maalesef koronavirüs nedeniyle her yerde olduğu gibi burada da etkinliklerimiz iptal oldu. Elimizden geldiğince orada öğrendiğimi koreografileri evde kendimiz çocuklarımıza destek olmak için videoda derledik. Herkese evde kal çağrısı yapıyoruz. Evde kalmayı dışarı çıkmamak olarak algılayan insanlar var. Misafirliğe, geçmiş olsun diyerek ziyarete giden insanlar var. Lütfen daha duyarlı olalım."