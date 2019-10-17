Özel çocuklar bowlingde buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) kapsamında gerçekleştirilen 'Özel Çocuklar Bowling Şenliği', 17 ilçedeki 22 özel eğitim kurumundan 150 öğrenciye unutamayacakları bir gün yaşattı.



Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) ile bu yıl da on binlerce öğrenci sporla buluşuyor. Büyükşehir Belediyesi, aynı etkinlik çerçevesinde 17 ilçeden 150 öğrenciyi bowling şenliğinde buluşturdu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde; sporun tabana yayılmasını ve her çocuğun oyun, fiziki etkinlik ve sporla buluşmasını hedefleyen etkinliklerin en anlamlılarından biri olan 'Özel Çocuklar Bowling Şenliği', Nilüfer Carrefour Bowling Salonu'nda renkli görüntülere sahne oldu.



Bursa'daki 22 özel eğitim kurumundan 150 özel öğrencinin katıldığı şenlik, çocukların sporla dolu bir gün geçirmeleri, birbirleriyle iletişim kurmaları, problem çözme becerileri, baskı altında karar verme, sorumluluk alma, nesne kontrolü ve alan farkındalığı gibi özelliklerinin geliştirilmesine de katkı sağladı. Sabah saatlerinde başlayan şenlik, eğlenceli anlara sahne oldu. Turnuvada bir yandan keyifle bowling oynayan ve takım olmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar, aynı zamanda turnuvaya eşlik eden müziklerde de coşkuyla dans etti. - BURSA