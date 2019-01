Özel çocuklar bu evde hayata hazırlanıyor Elazığ 'da özel çocukların hayata hazırlanması için kurulan 'Uygulama Evi'nde günlük yaşam da işlerine yarayacak her türlü eğitim veriliyorELAZIĞ - Elazığ'da özel çocukların hayata hazırlanması için kurulan 'Uygulama Evi'nde günlük yaşamda işlerine yarayacak her türlü eğitim veriliyor.Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Elazığ Özel Eğitim Uygulama Okulu, 60 personel ile 140 orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan özel çocuklara eğitim veriyor. Özel çocuklar her alanda eğitim alırken, özellikle okul içerisinde kurulan ve normal bir evden farklı olmayan uygulama eviyle de hayata hazırlanıyor. Öğrenciler, uygulama evinde öğretmenlerin gözetiminde, evi süpürüyor, yatakları düzeltiyor ve kıyafetleri asıyor. Mutfakta bulaşıkları yıkayan, yumurta kıran, kek ve tost yapan öğrenciler, daha sonra yaptıklarını hep beraber yiyor. Bu sayede becerileri ve özgüvenleri gelişen öğrenciler, kimseye muhtaç olmadan yaşamı öğreniyor."140 özel öğrenci eğitim alıyor"Orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan özel çocuklara eğitim veren resmi bir devlet okulu olduklarını belirten okul müdürü Caner Kaya, "Okulumuzda 140 öğrenci eğitim görmektedir. 45 tane özel eğitim öğretmenimiz, 5 tane branş öğretmenimiz olmak üzere toplamda 60 personelimiz bulunuyor. Özel çocuklarımızın hizmetindeyiz. Okumuza taşımalı eğitim kapsamında öğrencilerimiz sabah 09.00'da evlerinden alınıp, 14.20'ye kadar eğitimlerini görüyor. Bu eğitimin içeriğinde öğrencilerimize bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlanarak eğitim verilmektedir. Eğitimlerine devam ederken aynı zamana okulumuzda bulunan uygulama evinde çeşitli etkinlikler yaparak bireysel farklılarını fark edebilmeleri, kendi kendilerine yetebilmeleri adına eğitim verilmektedir" dedi."Günlük yaşam öğretiliyor"Uygulama evi sayesinde öğrencilerin günlük yaşam becerilerini kazandığını aktaran Kaya, "Kimseye muhtaç olmadan bireysel olarak kendi kendine yetebilecek şekilde burada eğitimlerini görmektedirler. Burada öğrencilerimiz, yemeklerini yapabilme, yataklarını toplayabilme gibi günlük yaşamda ne yapması gerekiyorsa burada öğretmenlerimiz tarafından öğretilmektedir. Aynı zamanda bire bir uygulanmaktadır. Amacımız bize emanet edilen çocuklarımızı bu çatı altında hiçbir ayrım gözetmeksizin en iyi şekilde eğitmektir. Hedefimiz Türkiye 'de sayılı kurumlar arasına girebilmek ve özel eğitim alanında en iyi devlet kurumu olabilmek" diye konuştu"Özgüvenle hayata hazırlıyoruz"Uygulama evine aynı zamanda hayata hazırlama evi denebileceğini aktaran öğretmenlerden Ayşe Kavaklı , "Çocuklar burada, yumurta kırmayı, tost yapmayı ve daha da ilerleyip kek yapmayı öğreniyorlar. Bulaşıkların kabasını alıp, makineye diziyorlar. Evi süpürüyorlar, yatakların düzeltebiliyorlar. Burada hayata hazırlanıyorlar. Hayatı daha yakın tanıyorlar. Her şeyden önemlisi 'ben yapabiliyorum' diyorlar. Çocuklara burada en büyük vermemiz gereken şey özgüvendir. Özgüvenle birlikte hayata hazırlıyoruz. Çocuklar sevgimizi çok iyi anlatıyorlar. Gelip dokunuyorlar, seni seviyorum diyorlar. Demek ki o anne şefkatini alabiliyorlar. Çocuklar aslında her şeyi anlıyorlar. Özgüvenleri biraz kırık. Aileler çok bilinçli değil. Biz burada onu vermeye çalışıyoruz. Çocuklara 'sen yapabilirsin' diyoruz. Çocuklar bunu algılıyorlar" ifadelerini kullandı.