Özel çocuklar Egeli öğrencilerle buluştu

Özel çocuklar Egeli öğrencilerle buluştuİZMİR - Ege Üniversitesi rektörlük bahçesinde, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, özel çocuklar Egeli gençlerle buluştu. EÜ kampüsünün her zaman tüm gençlere açık olduğunu söyleyen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak , "Tüm çocukların ve gençlerin yaşama bir değer kattığına inanıyoruz. Otizmli çocuklarımızın ve gençlerimizin başarılı olduğu alanları bulup desteklemek hepimizin görevidir" diye konuştu.Ege Üniversitesi (EÜ)'nde özel çocuklar, rektörlük bahçesinde düzenlenen programda öğrencilerle buluştu. Otizme yönelik farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, otizmin görülme sıklığındaki artışa dikkat çekti. Otizmle ilgili duyarlı olunması gerektiğini vurgulayan Rektör Budak, "Ege Üniversitesi kampüsü sadece bugün değil her zaman tüm gençlere açıktır. Tüm çocukların ve gençlerin yaşama bir değer kattığına inanıyoruz. Otizmli çocuklarımızın başarılı olduğu alanları bulup desteklemek hepimizin görevidir. Farkındalık yaratmamız otizmli çocuklarımızın yaşamlarını ve eğitim olanaklarını geliştirecek düzenlemeleri hayata geçirebilmemiz açısından çok önemli" diye konuştu.'Otizme Mavi Işık Yak' kampanyasına destekEÜ olarak fakülte ve meslek yüksekokulları bünyesinde düzenlenen etkinliklerle, her yıl yüzlerce özel çocuğun yaşamına dokunduklarını söyleyen Rektör Budak, "Eğitim her çocuğun hakkı ama otizmli çocuklarımızın en önemli ihtiyacı erken tanı ile yoğun, sürekli özel eğitimdir. Erken tanı ve yoğun sürekli eğitimle otizmli çocuklarımız büyük başarılara imza atabilirler, Ege Üniversitesi ailesi olarak bu doğrultuda hazırlanan her türlü projenin paydaşı olmaktan mutluluk duyarız. 'Otizme Mavi Işık Yak' kampanyasına destek olmak için bugün üniversitemizin girişini mavi ışıkla aydınlatacağız. Otizmli bireylerin daha iyi anlaşılmasına destek olmak adına bu anlamlı güne katkı veren Ege Üniversiteli gençlerimizi yürekten kutluyorum" dedi.Etkinliğe, artistik cimnastikte önemli başarılar elde eden milli sporcu Filiznur İmer ve annesi Süreyya İmer de katıldı. Anne İmer, "Ege Üniversitesi'nde olmak, otizme dikkat çekmek ve Ege Üniversitesi ailesinin gücünü hissetmek bize mutluluk veriyor. Rektör hocamız ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bir anne olarak biliyorum ki yolumuz hiçbir zaman kolay değildi; ama eğitimcilere ve çocuğumuza inandığımızda mucizeler gerçek oluyor. Filiznur bugün tanınan başarılı bir sporcu olmasını, kızıma ve bana inanan bize destek olan herkese borçlu" dedi.Milli sporcu Filiznur İmer, Rektör Budak'a teşekkür edip çiçek verdi. Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar, elleriyle renkli boyalar kullanarak "Otizmin Farkındayız" yazılı pankartı boyadı.Ege Üniversitesi rektörlük bahçesinde düzenlenen etkinliğe; rektör yardımcıları, akademisyenler, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, otizmli özel çocuklar ve aileleri katıldı.