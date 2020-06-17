Özel çocuklar eğitime başladı - Son Dakika

Özel çocuklar eğitime başladı

Özel çocuklar eğitime başladı Özel eğitim ve rehabilitasyon öğrencileri eğitime başladı Korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık üç ay önce eğitime ara verilen özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim yeniden eğitime başladı.

Özel çocuklar eğitime başladı

Özel eğitim ve rehabilitasyon öğrencileri eğitime başladı

MANİSA - Korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık üç ay önce eğitime ara verilen özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim yeniden eğitime başladı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 580 özel eğitim öğrencisi yeniden eğitime başlarken, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun özel çocukları ilk eğitim günlerinde yalnız bırakmayarak bahçede işlenen ders konuk oldu.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun eğitime başlayan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini Halk Eğitim Müdürü Süleyman Ölmez ile beraber ziyaret ederek, korona virüs tehlikesine karşı alınan önlemleri yerinde izledi ve öğrencilerle sohbet etti. Özel öğrencilere sosyal mesafeye uygun bir şekilde ağırlı olarak bahçelerde eğitim verileceği öğrenildi.

Dünya çapında salgın olan ve Türkiye'yi de olumsuz yönde etkileyen korona virüs salgınından sonra, normalleşme kapsamında, özel eğitim ve rehabilitasyon öğrencileri 15 Haziran 2020 tarihi itibariyle eğitimlerine başladı. Alaşehir Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören 580 öğrenci belirli periyotlar halinde eğitimlere devam edecek. Öğrencilere mümkün olduğunca park ve bahçeler gibi açık alanlarda eğitim verileceği, eğitim esnasında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak hareket edileceği bildirildi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören çocukları ziyaret eden Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun öğrencilerle birlikte bir süre derse katıldı. Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Uçgun, öğrencilere sosyal mesafe, maske takılması ve hijyen kurallarına uyulması konusunda bilgiler verdi.

"İnşallah daha iyi olacağız"

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Yaklaşık üç ay önce faaliyetine geçici olarak son verdiğimiz özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimizde bugün itibarıyla faaliyetlere başladı. Çocuklarımız üç ay boyunca ciddi manada sıkıntılar yaşadılar, sıkıcı bir hayat devam etti. Ancak bugün faaliyete başlayan rehabilitasyon merkezlerimizde tedbirlerini alıp almadığını yerinde görmek üzere rehabilitasyon merkezini geziyoruz. Gördüğüm kadarıyla tedbir almışlar. Çocuklarımızla sohbet etme fırsatı yakaladık. İnşallah bundan sonra geri dönüş olmaz diye temenni ediyoruz. Tabi ki bu biraz da bizlerin bilincine bağlı. Özellikle çocuklarımız, büyüklerimiz, burada çalışan arkadaşlarımızın asla rehavete kapılmaması gerekiyor. Sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri gerekiyor. Hijyene asla taviz vermemek gerekir, bu konuda inşallah daha iyi olacağız diye umuyorum. Tersine dönmez diye temenni ediyorum ve iyi olacak diye düşünüyorum" dedi.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon öğretmeni Mihriban Bat, "Üç aylık bir zorunlu pandemiden sonra kendi okulumuza geri döndük. Aynı hevesle aynı enerjiyle. Çocukların hevesini gördüm, üç ay içerisinde kaybetmek yerine kazanım sağlamışlar. Bahçede sosyal mesafeli olarak oyunlar oynatıyoruz, sosyal mesafe oyunları oynuyoruz. Hayvanlarla ilgili sevgi aşılamak istiyoruz, hayvanları besliyoruz. İlerleyen günlerde bilim, sanat, oyun hepsi bir arada olacak. Kitap okuma günlerimiz olacak, sinema günlerimizi de burada yapmayı düşünüyoruz. İnşallah bu süreci en sağlıklı bir şekilde atlatacağız. Bu süreçte en büyük hedefimiz çocuklarımıza maske kullanımını, hijyen kurallarını ve sosyal mesafenin önemini aşılamak olacak." diye konuştu.

Öğrenci Velisi Bircan Balkan da, "Salgın döneminde evdeydik, okullarımız açıldı, çok mutluyuz, çocuklarımız çok sıkılmıştı" dedi.

Özel çocuklar eğitime başladı

Abdullah Uçgun, Koronavirüs, Alaşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 02:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Özel çocuklar eğitime başladı - Son Dakika

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