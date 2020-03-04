"Özel çocuklar" engellerini sporla aşıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde açılan kurslara katılan zihinsel ve bedensel engelli çocuklar, aldıkları spor eğitimleriyle hayata tutunuyor.

Çubuk'ta engelliler yararına kurulan Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü faaliyetlerine başladı. Judo kurslarına katılan otizmli, down sendromlu, zihinsel engelli ve işitme engelli çocuklar, antrenörleriyle hem belirlenen saatlerde antrenman yapıyor hem de keyifli zaman geçirme imkanı buluyor.

Kulüp başkanı Ahmet Koçyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın talimatıyla kurulan kulübün hedefinin ilçede çeşitli branşlarda spor yapabilecek 500'den fazla özel çocuğun spora yönlendirilmesi olduğunu, ilk etapta judoyla faaliyetlere başladıklarını belirtti.

Birçok branşta kurslar açmak için çalışmaların sürdüğünü anlatan Koçyiğit, "Engellilerimizi sportif faaliyetlere teşvik etmek, öz güvenlerine kavuşmalarını sağlamak ve etkin spor yarışmalarına katılmalarına destek olmak amacını taşıyoruz." dedi.

Özel çocuklarla çalışmaktan, onları hayata bağlayacak aktivite yaptırmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Koçyiğit, şunları söyledi:

"Şu an judo ile başladık ve arkasından 7 branş daha açarak kurslarımız devam edecek. Kurslarımıza halter, badminton, basketbol, voleybol, kickboks, wushu branşları da eklenecek. Bugün itibarıyla 17 sporcuyla başladığımız kurslarımızda halen kayıtlarımız devam ediyor. Ulaşabildiğimiz kadar çok çocuğumuza ulaşmak istiyoruz. Bu konuda okul ve ev ziyaretlerimizde devam ediyor. Amacımız engelli olan dezavantajlı çocuklarımızı hayata bağlamak, onların sosyalleşmesini sağlamak ve spor alanlarında başarılar elde etmelerini sağlayarak imkan verildiğinde neler yapabileceklerini hem ilçemize hem ailelerine hem de kendilerine göstermektir. Bu nedenle böyle bir faaliyete başladık. Kurslarımıza katılan çocuklarımız engellerini aşıp burada sosyalleşiyor."

Milli takıma sporcu kazandırmak istediklerini aktaran Koçyiğit, engelli çocukların spor saatlerinde keyifli zaman geçirmesinin hem onları hem de kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

- Severek ve isteyerek spor yapıyorlar

Severek spora geldiğini anlatan engelli sporcu Ömer Faruk Karakoç, "Hocam bize sadece antrenörlük yapmıyor aynı zamanda bir baba, bir ağabey gibi bizimle ilgileniyor. Başta sevgiyi, saygıyı öğrendik burada. Hocamız bizim imkansız dediğimiz şeyleri başarmamızı istiyor. Biz de hocamızın bu isteğini yerine getirerek girdiğimiz turnuvalardan inşallah madalyalar kazanacağız. Milli sporcu olarak Avrupa'da ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Bunun için gerekirse çok çalışacağım." diye konuştu.

Daha önce evde tek başına spor yapmaya çalıştığını ve çok zorlandığını anlatan engelli sporcu Ahmet Ünal da "Böyle bir imkan verilince çok sevindim. Hocam ile ilk tanışınca onu çok sevdim. Hedefim kendimi bu konuda ilerletmek ve başarı elde etmek." dedi.

- "Şampiyon olmak için buraya geliyorum"

Başarı elde ederek kendisini ispatlamak istediğini dile getiren engelli sporculardan Muhammed Yusuf Keyvanoğlu da "Şampiyon olmak için buraya geliyorum. Birçok madalya kazanarak babam ve annemin gözüne girmek istiyorum. Belediye Başkanımıza bu kulübü kurduğu için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Sporculardan Ahmet Ünal'ın babası Ramazan Ünal, Ahmet'in spora önceden bir merakı olduğunu aktararak imkanı olmadığı için daha önce spor yapamadığını dile getirdi.

Sporculardan Neva Kalkan'ın annesi Firdevs Kalkan ise emeği geçenlere teşekkür ederek "Bu engelli çocuklarımız için çok büyük bir fırsat oldu. Biz veliler için de çok büyük mutluluk kaynağı oldu. Bu çocuklarımızın enerjilerini atmaları gerekiyordu. Bu nedenle çok mutluyuz, çocuklarımız isteyerek geliyor. Bir şeyleri başarıyor olabilmek, çocuklarımızı da çok mutlu ediyor. Diğer çocukların yapabildiklerini yapmak ona çok büyük mutluluk veriyor." şeklinde konuştu.