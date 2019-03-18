Son Dakika Haberleri: Özel Çocuklar İçin Koşacaklar

Özel Çocuklar İçin Koşacaklar

2 saat önce

Edirne'de, bu yıl 5'incisi koşulacak olan Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun teması belli oldu.

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Edirne'de, bu yıl 5'incisi koşulacak olan Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun teması belli oldu. Engelli bireylere farkındalık oluşturmak için bu yıl maratonun özel sporcular ile start alacağı açıklandı.

Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUP) tarafından, 28 Nisan 2019'da yapılacak olan Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu, Edirne-Kastanies arasında 5. kez koşulacak. TUYUP Başkanı Önder Akdağ, engelli bireylere farkındalık oluşturmak için bu yıl maratonun özel sporcular ile start alacağını söyledi.

"Temamız engelli bireyler"

Akdağ, basın toplantısında yaptığı konuşmasında, "Bu yıl farkındalık oluşturmak adına maratonun startını engelli sporcularla vereceğiz. Tabi ki geçmiş yıllarda da maratona engelli sporcular, atletler katılmışlardı. Ancak biz bununla ilgili biraz daha temayı vurgulamak adına bu etkinliğin startını özel çocuklarımızla engelsiz bir şekilde vereceğiz" dedi.

Öte yandan, Akdağ bu yıl 5'incisi koşulacak olan Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun, Edirne Valiliği resmi faaliyet takvimine de alındığını hatırlattı. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:33 Kaynak: İHA

Akdağ, Edirne, Spor
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