Son Dakika Haberleri: Özel Çocuklar İçin Koşacaklar

Özel Çocuklar İçin Koşacaklar

34 dakika önce

- Özel çocuklar için koşacaklarEDİRNE - Edirne'de, bu yıl 5'incisi koşulacak olan Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun teması belli oldu.

- Özel çocuklar için koşacaklar

EDİRNE - Edirne'de, bu yıl 5'incisi koşulacak olan Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun teması belli oldu. Engelli bireylere farkındalık oluşturmak için bu yıl maratonun özel sporcular ile start alacağı açıklandı.
Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği tarafından, 28 Nisan 2019'da yapılacak olan Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu, Edirne-Kastanies arasında 5. kez koşulacak. TUYUP Başkanı Önder Akdağ, engelli bireylere farkındalık oluşturmak için bu yıl maratonun özel sporcular ile start alacağını söyledi.
"Temamız engelli bireyler"
Akdağ, basın toplantısında yaptığı konuşmasında, "Bu yıl farkındalık oluşturmak adına maratonun startını engelli sporcularla vereceğiz. Tabi ki geçmiş yıllarda da maratona engelli sporcular, atletler katılmışlardı. Ancak biz bununla ilgili biraz daha temayı vurgulamak adına bu etkinliğin startını özel çocuklarımızla engelsiz bir şekilde vereceğiz" dedi.
Öte yandan, Akdağ bu yıl 5'incisi koşulacak olan Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun, Edirne Valiliği resmi faaliyet takvimine de alındığını hatırlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:01 Kaynak: İHA

Akdağ, Edirne, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bedensel Engelli Kuruyemişçiyi, Önce Bıçakladı Sonra Boğazını Kesti Formula 1 Yarış Direktörü Charlie Whiting Hayatını Kaybetti Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz Mehmet Topal, Sakatlığı Nedeniyle Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 19:35:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özel Çocuklar İçin Koşacaklar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]