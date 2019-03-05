Son Dakika Haberleri: Özel Çocuklar İçin Özel Materyaller

Özel Çocuklar İçin Özel Materyaller

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığının koordinesinde, Edirne'de özel öğrencilerin eğitim gördüğü okullara, özel materyaller dağıtıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığının koordinesinde, Edirne'de özel öğrencilerin eğitim gördüğü okullara, özel materyaller dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce "Özel Eğitim Uygulama Okullarının Uygulama Evlerini Geliştirme Projesi" kapsamında, Orta-Ağır Zihinsel öğrencilerin eğitim gördüğü Edirne Faika Erkurt Özel Eğitim İlkokulu-Ortaokulu-Meslek Okulunda düzenlenen programda, hem özel öğrencilere özel materyalleri dağıtıldı hem de el tasarımı, el sanatları teknoloji ve matbaa atölyelerinin de açılışı gerçekleştirildi. Ayrıca, yine özel öğrencilerin eğitim gördüğü Şehit Öğretmen Adnan Tunca Özel Eğitim Uygulama Okulunda da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaptırılan "Uygulama Evi" açılışı yapıldığı bildirildi.

"Burada yapılan her şey özeldir"

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, açılış töreninde yaptığı konuşmasında, "Özel eğitimin öğretmenleri de, özel eğitimin öğrencileri de, özel eğitimin velileri de hepsi özeldir. Sloganımız nedir? Özel çocuklar için özel materyaller. Hepsi özel. Bizim özel çocuklarımızsınız, özel velilerimizsiniz, özel öğretmenlerimizsiniz. Onun için burada yapılan her şey özeldir" dedi.

Açılışların ardından Matbaa Teknolojisi Atölyesi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Atölyesi ve bazı sınıflar gezilerek, özel öğrencilerin yaptıkları eşyalar ve öğrenme ortamları yerinde incelendi.

Edirne Faika Erkurt Özel Eğitim İlkokulu-Ortaokulu-Meslek Okulunda gerçekleştirilen törene, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, müdür yardımcıları, özel öğrenciler, velileri ve öğretmenler katıldı. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:42 Kaynak: İHA

Edirne, Güncel
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