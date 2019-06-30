Özel çocuklar için survivor heyecanı

Özel çocuklar için survivor heyecanıMersin'in Tarsus ilçesinde 'Güneş Çocuk Şenliği' kapsamında çocuklar için oluşturulan parkurda düzenlenen yarışma renkli görüntülere sahne olurken, katılımcılar adeta survivor heyecanı yaşadıMERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde 'Güneş Çocuk Şenliği' kapsamında çocuklar için oluşturulan parkurda düzenlenen yarışma renkli görüntülere sahne olurken, katılımcılar adeta survivor heyecanı yaşadı.Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu, özel eğitim alan çocuklar için engelleri kaldırdı. 'Güneş Çocuk Şenliği' kapsamında, doğayla iç içe bir ortamda, çam ağaçlarının arasında ve Berdan Nehri'nin kenarında kurulan survivor parkurunda, bu kez özel eğitim alan çocuklar, hem temiz havanın keyfini çıkardı hem de birbirleri ile kıyasıya yarışma imkanı buldu.Televizyon ekranlarındaki survivor parkurunu aratmayacak şekilde hazırlanan kamp alanında çocuklar, görevlinin düdüğü çalması ile yarışmaya başladı. Çocuklar ilk olarak toprak dolu kova merdivenin üzerinden koşarak geçti. Ardından su dolu minik havuzda zıplayan küçükler, sürünerek tünele girdi. Tüneli çıkar çıkmaz yine sürünerek üstü file ile kaplı çamurdan geçen çocuklar, halatlar yardımı ile toprak yokuşu tırmandı. Ardından kaydıraktan kayan minikler suya atlayıp, tekrar halatlara tutunarak yokuş tırmandı. Etabın tamamlanmasının ardından bayrak direğini ilk kapan çocuk, yarışmanın galibi oldu."Küçük melekler burada çok mutlu"Özel eğitim alan çocukların da yarıştığı ve birbirleri ile kaynaşma fırsatı bulduğu şenlikte, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, survivor parkurunda mücadele edenleri izleyerek, onlarla bir araya gelip bol bol fotoğraf çektirdi. Minikler de Başkan Seçer'in etrafını sararak, kendisini bir dakika yalnız bırakmadı. Dolu dolu geçen etkinlikte, Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer, çocukların heyecanına ortak olarak, keyifli zaman geçirdi.Çocuklara ve dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık uygulayacağını, hayata geçirdiği projeler ile onların yanında olacağını söyleyen Başkan Seçer, "Çok mutluyum. Bu kadar çocuğu bir arada görüyorum. Hepsi melek gibi ve hepsi birbirinden güzel. Güzelvakit geçiriyorlar. Bu sıcak havada, burada serinliyorlar, eğleniyorlar" dedi.Bu tip etkinliklerin artarak devam edeceğini dile getiren Seçer, "Tarsus'ta böyle bir imkanımız var. Gençlik Kampımız alan olarak son derece uygun. Burada çok farklı etkinlikler yapmak, buraya yenilikler getirmek istiyoruz. Tabi burada genelde dar gelirli ve özellikle engelli çocukları olan yurttaşlarımıza hitap edecek etkinlikler yapmak istiyoruz. Çünkü onlar çocuklarını bu tarz etkinliklere götürmekte zorlanıyorlar. Bu tarz etkinliklerle vakit geçirmek için ortam bulamıyorlar. Hem maddi durumları buna imkan sağlamıyor hem de böyle tesisler ve organizasyonlar bulamıyorlar. Biz belediye olarak bunları sağlamak durumundayız. Mersin'in bütün bölgelerine bunu yaygınlaştıracağız. Küçük melekler burada çok da mutlular. Bizler de mutlu oluyoruz. Önümüzdeki günlerde çok daha farklı etkinliklerde yine bir arada olacağız" ifadelerini kullandı.Etkinlikte çocuklar, Tarsus Hayvan Parkı'ndan alana getirilen koyun ve eşek gibi hayvanlarla da vakit geçirdiler. Hayvanların etrafından ayrılmayan minikler, hem onları besledi hem de fotoğraf çektirdi.Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Çocuk Grubu da 'Kıvılcımların Dansı' gösterisini sergiledi ve etkinliğe gelen diğer çocuklarla birlikte dans etmenin keyfine vardı. Minikler bunun yanında etkinlik kapsamında boyama yapıp, resim çizdi.Ev hanımları, ev ekonomisine katkı sunuyorEtkinlik kapsamında ayrıca ev hanımları da hünerlerini sergilerken, evlerinde yaptıkları yöresel lezzetleri satma imkanı buldu. Evlerinin geçimine katkı sağlamak için kazanç elde etmeye çalışan kadınlara imkan sunan Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu sayesinde, sıkmadan poğaçaya, börekten tatlıya kadar bütün lezzetler satışa sunuldu.