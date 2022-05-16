Özel çocuklar jandarma eğitim köpekleriyle oynayıp geyikleri besledi - Son Dakika
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Özel çocuklar jandarma eğitim köpekleriyle oynayıp geyikleri besledi

16.05.2022 14:42
Özel çocuklar jandarma eğitim köpekleriyle oynayıp geyikleri besledi

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, Engelliler Haftası kapsamında özel çocukları ağırladı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, Engelliler Haftası kapsamında özel çocukları ağırladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığında ağırlanan özel bireyler ve ailelerine, asayiş, komando, trafik, motorize trafik ekipleri tarafından tanıtım yapıldı.

Jandarmanın eğitimli köpekleri "Füme" ve "Garip" tarafından engellilere yönelik çeşitli gösteriler düzenlendi.

Özel bireyler ve aileleri, jandarma personeli ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı çevresinde bulunan geyikleri besledi. Etkinlik kapsamında özel bireylere çeşitli ikramlarda bulunulurken Jandarma Çocuk Dergisi, Jandarma şapkası, boyama kitapları ve çeşitli hediyeler de verildi.

İlçelerde bulunan engeli vatandaşlar da ilçe jandarma komutanlıklarında ağırlandı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Engelliler Haftası, Kastamonu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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