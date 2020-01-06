Özel çocuklar kendi parfümlerini yaptı - Son Dakika
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Özel çocuklar kendi parfümlerini yaptı

6 saat önce

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin özel çocukları, Düşleyen Mucitler Bilim Atölyesi'yle, bilim dünyasında eğlenceli bir yolculuğa çıkarken sevdikleri kokuları buluşturdukları parfümler yaptı.

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Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin özel çocukları, Düşleyen Mucitler Bilim Atölyesi'yle, bilim dünyasında eğlenceli bir yolculuğa çıkarken sevdikleri kokuları buluşturdukları parfümler yaptı.


Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı'nın engelli bireylere ve ailelerine yönelik sosyal destek programlarını sürdüren Engelsiz Kafe'de, özel çocuklar bu kez deneylerle bilimin dünyasında şaşkınlık veren bir yolculuğa çıktı. Düşleyen Mucitler Bilim Atölyesi'yle birlikte gerçekleştirilen etkinlikte, özel çocuklar, ayrıca, aileleriyle kendi parfümlerini de yaptı. Beğendikleri bitki kokularını seçen çocuklar, cam damlalıklarla verilen ölçülere uygun olarak karışımlar oluşturdu ve ortaya çıkan kokuları cam parfüm şişelerine doldurdu. Özel çocuklar parfümlerini oluştururken eğitmenler de onlarla kokuları seçerken neler hissettiklerini üzerine konuştu. Parfüm yapımının en genel ifadeyle bir tasarım süreci olduğunu belirten uzmanlar, bu tip etkinliklerin engelli bireylerin gündelik yaşam becerilerinin gelişmesinde olumlu katkısı olduğunu belirtti. - ANTALYA

Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:02 Kaynak: İHA
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