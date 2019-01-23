Özel Çocuklar Kıyafet Yardımıyla Sevindirildi
2 saat önce
İnterTurkey Doğa Derneği tarafından Kahta'da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezindeki engelli çocuklara kıyafet yardımında bulundu.
İnterTurkey Doğa Derneği
tarafından Kahta
'da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezindeki engelli çocuklara kıyafet yardımında bulundu.
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde ki 13 engelli öğrenciye kıyafet yardımı yapıldı.Topluluk üyeleri tarafından yapılan yardımlar ile öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı.
İnterTurkey Doğa Derneği Adıyaman
Temsilcisi Murtaza Hazar, Adıyaman'da daha kamp, sokak hayvanları besleme etkinliği, çeşitli yardımlar gibi etkinlikler düzenlediklerini söyledi.
Hazar, "Bizler Kahta da bulunan rehabilitasyon merkezinde tespit edilen yardıma muhtaç çocuklar için toplanan kıyafetler ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldı. Ayrıca her engel düzeltilemez değil fizik tedavi ile rehabilite edilip topluma kazandırabileceğimiz çok birey var. Bizler farkındalık oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.
Yapılan yardımlarla mutlu olan çocuklar topluca hatıra fotoğrafı çekildi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:08 Kaynak: İHA
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