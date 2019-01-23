Son Dakika Haberleri: Özel Çocuklar Kıyafet Yardımıyla Sevindirildi

Özel Çocuklar Kıyafet Yardımıyla Sevindirildi

2 saat önce

İnterTurkey Doğa Derneği tarafından Kahta'da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezindeki engelli çocuklara kıyafet yardımında bulundu.

Özel Çocuklar Kıyafet Yardımıyla Sevindirildi, System.String[]
İnterTurkey Doğa Derneği tarafından Kahta'da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezindeki engelli çocuklara kıyafet yardımında bulundu.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde ki 13 engelli öğrenciye kıyafet yardımı yapıldı.Topluluk üyeleri tarafından yapılan yardımlar ile öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı.

İnterTurkey Doğa Derneği Adıyaman Temsilcisi Murtaza Hazar, Adıyaman'da daha kamp, sokak hayvanları besleme etkinliği, çeşitli yardımlar gibi etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Hazar, "Bizler Kahta da bulunan rehabilitasyon merkezinde tespit edilen yardıma muhtaç çocuklar için toplanan kıyafetler ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldı. Ayrıca her engel düzeltilemez değil fizik tedavi ile rehabilite edilip topluma kazandırabileceğimiz çok birey var. Bizler farkındalık oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

Yapılan yardımlarla mutlu olan çocuklar topluca hatıra fotoğrafı çekildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:08 Kaynak: İHA

Kahta, Doğa Derneği, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılmaz Özdil'in 2 Bin 500 Liraya Satışa Çıkan Kitabı 2,5 Saatte 1400 Adet Sattı Son Dakika! Afrin'de Patlama! Ölü ve Yaralılar Var

Antalya'da Denizi Kirleten Gemiye 799 Bin Lira Ceza Bakan Turhan: Süleymaniye'ye Uçuş Yasağı 25 Ocak'ta Kaldırılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 12:08:33. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özel Çocuklar Kıyafet Yardımıyla Sevindirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]