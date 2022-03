Özel çocuklar, öğrencilerle sosyalleşiyor - Son Dakika

İZMİR'de özel gereksinime ihtiyaç duyan otizmli ve down sendromlu çocuklar, ilkokul öğrencileriyle sosyalleşmek için bir araya geliyor. Proje ile öğrenciler belirli koreografilerle dans ediyor, resim yapıyor. Attaroğlu İlkokulu Müdürü Hüseyin Kuru, "Bu projedeki asıl amacımız, otizmli öğrenciler ile diğer öğrencileri karşılaştırıp onları bir araya getirip birlikte yol almalarını sağlamak" dedi.

Şehit Sevda Güngör Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde eğitim alan özel gereksinime ihtiyaç duyan otizmli ve down sendromlu çocuklar, sosyal yaşama adapte olabilmeleri için 3 yıldır her hafta Attaroğlu İlkokulu öğrencileriyle bir araya geliyor. Proje ile öğrenciler belirli koreografilerle dans ediyor, resim yapıyor. Eğitimcilerin gözetiminde yapılan etkinliklerde; birbirlerine destek olan öğrenciler hem empati kurmayı öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyor.

Projeyi başlatan Attaroğlu İlkokulu sınıf öğretmeni Cennet Doğmaz, "Projemize başlarken iki farklı grubu birleştirmek amacıyla yola çıktık. İki farklı grubu aynı etkinlikte sosyalleştirmek istiyoruz. Öğrencilerin özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarla ilgili bilgilerini duyguya geçirmek, onların da kendileri gibi olduğunu göstermek istedik" dedi.'HEYECANDAN UYUYAMIYORLAR'Özel gereksinime ihtiyaç duyan çocukların da diğer çocuklarla bir araya gelmekten ve boya yapmaktan büyük zevk duyduğunu belirten Doğmaz, "Renkleri seçerken çok mutlu oluyorlar. Otizmli öğrencilerden bazıları resim yaparken fotoğraf çektirmek istiyor. Özel öğrenciler heyecandan bir gün öncesinde uyuyamıyor. Bu proje ile bizim varmak istediğimiz hedef; özel gereksinim gerektiren çocukların sosyalleşmesini sağlamak. Çocuklarımıza küçük yaşlarda bu beceriyi kazandırmak istiyoruz. Yaşayarak, öğrenerek, onlarla aynı duyguyu paylaşarak görmelerini istiyoruz. Amacımız, sosyal yaşama küçük yaştan itibaren kabul görmeleri" diye konuştu.'VELİLERİMİZ BU PROJEYİ DESTEKLİYOR'Projeyi uygulamaya başladıkları günden beri olumlu geri dönüşler aldıklarını ve okuldaki tüm velilerin projeyi desteklediğini dile getiren Attaroğlu İlkokulu Müdürü Hüseyin Kuru, "Bu projedeki asıl amacımız, otizmli öğrenciler ile diğer öğrencileri karşılaştırıp onları bir araya getirip birlikte yol almalarını sağlamak. Bu projenin dışında okulumuzda yer alan öğrencilerimiz haftanın belli günlerinde görme engelli öğrencilerle de bir araya geliyor. Otizmli öğrencilerin velileri bu projeden çok hoşnut. Veliler, kendi çocukları hayatın akışına karışsın istiyor. Bu tür etkinlikler ile çok memnun oluyorlar. Bizim öğrencilerimizin velileri de bu projeyi destekliyor. Tüm veliler öğrencilerin özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerle bir araya gelmesini istiyor" ifadelerini kullandı.Özel eğitim gerektiren çocuklar ile diğer çocukları bir araya getirerek iş yapabilme becerisi geliştirmelerini sağlamak için projeyi sürdürdüklerini belirten Şehit Sevda Güngör Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Harun Yaşar ise, "Bu proje, özel çocuklarımızın topluma adapte olabilmeleri için oldukça önemli" dedi.'BURAYA GELMEK İÇİN CAN ATIYOR'Proje ile öğrenciler arasındaki paylaşımın kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan down sendromlu Emirhan Karadabak'ın (13) velisi Meryem Karadabak, "Çocuklarımız için oldukça güzel bir proje. Emirhan buraya gelmek için can atıyor. Burada çok güzel vakit geçiriyor. Resim yapmayı seviyor" dedi.

Kızının konuşamadığını ancak diğer öğrencilerle bir araya gelip etkinlik yapmaktan keyif aldığını hareketleriyle belli ettiğini söyleyen otizmli Derin Bahadır'ın (10) annesi Canan Kuyucu ise, "Birbirlerine destek olduklarını ve iletişim halinde olduklarını görmek bizim için çok mutluluk verici. Onların da burada bir arkadaş grubu oluyor. Derin okulu da bu etkinliği de çok seviyor. Konuşamıyor ama burayı çok sevdiğini hareketleriyle belli ediyor" diye konuştu.