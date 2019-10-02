Özel çocuklar renkli etkinliklerle topluma kazandırılıyor

KONYA - Konya'da üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllü bir topluluk, özel çocukların topluma kazandırılması için onlarla birlikte renkli etkinlikler düzenledi.

Selçuk Üniversitesinde Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Programı öğrencisi ve aynı zamanda Engelli Hizmetler Kulübü üyesi olan gençler tarafından Konya'da özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikle ilk olarak özel bir çocuk 10 kıtasını da ezberlediği İstiklal Marşını okudu. Ardından hazırlanan palyaçoların etkinlik alanına gelmesiyle birlikte çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu. Çocuklar, müzik eşliğinde palyaçolarla birlikte çeşitli danslar yaparak eğlenceli dakikalar yaşadı.

"Toplumda var olduklarını bilsinler diye biz bunları yapıyoruz"

Bu tür etkinlikler düzenlemelerindeki amacın toplumda farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyen Engelli Hizmetler Kulübü Başkanı Sena Kaynak, "Kendilerini iyi hissetsinler, toplumda var olduklarını bilsinler diye biz bunları yapıyoruz. Bunları yaparak evet onları eğlendirmek istiyoruz ama ilk gayemiz toplumun onlara olan bakış açısını değiştirmek. Özel çocuklarla bir arada bulunmak herkesin yapabileceği bir şey değil gerçekten. Kimisi oluyor; 'Ben çok korkuyorum bu insanlardan' diyor. Ama gerçekten sevgiyle, empatiyle yaklaştığınız zaman özel bireyleri çok iyi anlıyorsunuz ve çok sıcak kanlı olduklarını fark ediyorsunuz. Zaten özel bireylerin en çok bilinen özellikleri sevgileri, saygıları çok fazla oluyor. Evet belki karşıdaki insanlara dış görünüşleriyle korkunç gelebilir ama gerçekten sevgiyle yaklaştığınızda onlar size çok güzel davranacaklardır" şeklinde konuştu.

"Bunları her yerde göremiyorlar"

Etkinliğin gerçekleştirildiği Rehabilitasyon Merkezinin Müdürü Ahmet Ali Behriz ise, bu tarz etkinliklerin özel çocukların, genellikle sosyal yaşantılarında etkili olduğunu kaydederek, "Aile yaşantısından tutun diğer çevrelerinde olsun olumlu etkiler oluşturuyor. Toplumsal kurallara nasıl uyacakları gibi şeylerde etkili oluyor. Mutlu oluyorlar işin özeti, çok mutlu oluyorlar. Bunları her yerde göremiyorlar. Dışlanmış hissinden olan çocuklarımız var, onlar biraz daha topluma kazandırılmış oluyor. O dışlanma hislerini atmış oluyorlar. Toplum içerisinde yerlerinin olduğunu, onları da kabul eden insanların olduğunu görmüş oluyorlar. Bunlar da onlar için küçük de olsa bir etki oluyor" ifadelerini kullandı.

Özel bireylerin yakınları da bu tarz etkinlikler sayesinde bireylerin çok mutlu olduklarını ve oyunlar oynayarak öğrendiklerini dile getirdi. Özel çocuklar ise, bu etkinliklerde çok eğlendiklerini ve etkinliklerin sık sık yapılmasını istediklerini söyledi.