ÖZEL ÇOCUKLAR SPORLA HAYATA TUTUNUYOR - Son Dakika

ERDEMLİ Belediyesi, özel çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine spor terapisi ile destek oluyor.

Erdemli Belediyesi Kadın ve Aile Danışma Merkezi tarafından yürütülen, özel çocuklara spor terapisi çalışmalarına aileler yoğun ilgi gösteriyor. Ekipler, onların gelişim sürecine katkıda bulunmak amacıyla spor terapisi için çaba sarf ediliyor. Özel çocuklar, tateminin üzerinde özgürce hareket ediyorlar. Minderde takla atmadan, bisiklet sürmeye kadar birçok faaliyeti uzman personel eşliğinde yapıyorlar. Alanında uzman eğitmenler özel çocuklarla yakından ilgileniyor. Aileler, talep edilmesi halinde ulaşım hizmetlerinde 'engelsiz taksi' uygulamasından yararlanabiliyor.

Projeyi yakından takip eden Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, sevginin gücüne dikkat çekti. Başkan Tollu, "Hayatın her alanında sevgi önemli. Sevmeden başarılı olmanız, sevmeden hizmet etmeniz, sevmeden insanlara dokunmanız mümkün değil. Çocuklarımıza sevgi ile yaklaşıyoruz. Onların gözlerindeki ışık bizi gerçekten mutlu ediyor ve çocuklarımıza sevgi ile yaklaştığımız için yarınlarının daha da mükemmel olmasını garantisini kendilerinde görüyorlar. Diğer sosyal guruplara olduğu gibi özel çocuklarımıza da sevgi ve muhabbetle yaklaşıyoruz. Bugün özel çocuklarımızla birlikteyiz. Onlar bizim göz bebeğimiz ve topluma kazandırılması gereken, kendi ayakları üzerine durmasını sağlamamız gereken değerlerimiz çocuklarımız. Bizim amacımız kentte yaşayan insanlarımızın yediden yetmişe herkesin mutlu, huzurlu ve hayatlarını mükemmel bir şekilde idame ettirmelerini sağlamak. Topluma kazandırılması gerekiyor bu çocuklarımızın. Biz eğiterek, hayata, geleceğe, topluma kazandırmak ve geleceğe en güzel bir şekilde hazırlamak gibi bir düşüncemiz var ve bu düşüncelerimizi fiiliyata geçiriyoruz" diye konuştu.

Durumdan memnuniyetini ifade eden öğrenci velisi Ayşe Şensoy ise "Mutluluk katıyor, sevinç katıyor, iyi ki hayatımızda. İyi ki benim oğlum, çok mutluyum" dedi.

Çalışmaların, pandemi sürecinin etkilerinden kurtulmada etkili olduğunu ifade eden öğrenci velisi Meryem Demiraslan da "Çocuklarımız üç yıldır evin içerisindeler. Çocuğumun topluma kazandırılmasını, sosyalleşmesini istiyorum. Eğitimlerden memnunum? diye konuştu.