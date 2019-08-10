Özel çocuklar tekne gezisinde moral buldu
1 saat önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde özel çocuklar için tekne turu düzenlendi.
Ordu Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:48 Kaynak: İHA
'nun Fatsa
ilçesinde özel çocuklar için tekne turu düzenlendi. Tekne turunda doyasıya eğlenen özel çocuklar hem oynadılar hem söylediler hem de Fatsa'nın koylarında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.
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öncesinde düzenlenen moral turuna özel öğrencilerin yanı sıra aileleri ve öğretmenleri katıldı.
Derneğin Kurucu Başkanı Çiğdem Bekdemir, sosyal faaliyetleri kapsamında özel öğrenciler ile ailelerine tekne turu düzenlediklerini söyledi.
Tekne turu sonrası öğrencilere ve ailelerine yemek ikramında bulunuldu. - ORDU
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