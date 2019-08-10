Son Dakika Haberleri: Özel çocuklar tekne gezisinde moral buldu
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Özel çocuklar tekne gezisinde moral buldu

1 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde özel çocuklar için tekne turu düzenlendi.

Özel çocuklar tekne gezisinde moral buldu, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde özel çocuklar için tekne turu düzenlendi. Tekne turunda doyasıya eğlenen özel çocuklar hem oynadılar hem söylediler hem de Fatsa'nın koylarında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.

MEGA Atılım Derneği tarafından Kurban Bayramı öncesinde düzenlenen moral turuna özel öğrencilerin yanı sıra aileleri ve öğretmenleri katıldı.

Derneğin Kurucu Başkanı Çiğdem Bekdemir, sosyal faaliyetleri kapsamında özel öğrenciler ile ailelerine tekne turu düzenlediklerini söyledi.

Tekne turu sonrası öğrencilere ve ailelerine yemek ikramında bulunuldu. - ORDU
Fatsa, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:48 Kaynak: İHA
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