Özel çocuklar uçakla tanıştı

Dezavantajlı gruplar için birçok etkinliği hayata geçiren Biz de Varız Destekle Derneği, bu kez özel gereksinimli çocukların uçak hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Dezavantajlı gruplar için birçok etkinliği hayata geçiren Biz de Varız Destekle Derneği, bu kez özel gereksinimli çocukların uçak hayalini gerçeğe dönüştürdü. 60 kişilik grup, geldikleri uçuş okulunda uçağa bindi, pilot koltuğuna oturdu.



Gönüllü Anneler Topluluğu Temsilcisi Gülşen Akgöz, özel gereksinimli çocukların ve ailelerinin şimdiye kadar uçağa binemedikleri ve en büyük hayallerinin uçakla tanışmak olduğu yönündeki bilgiyi Bizde Varız Destekleme Derneği Başkanı Esin Parlak'a ileterek bu konuda destek istedi. Akgöz'ün talebi doğrultusunda hemen harekete geçen Dernek Başkanı Esin Parlak, gerekli prosedürleri yerine getirdikten sonra özel bir uçuş okuluna başvurdu ve çocukların bu hayallerinin gerçekleşmesi için öncülük etti.



Uçuş okulu yöneticileri tarafından karşılanan özel gereksinimli çocuklar ve aileleri daha sonra okulda bulunan uçaklara bindirildi ve uçuş konusunda bilgiler verildi. Hayallerinin gerçekleşmesinin mutluluğuyla büyük coşku yaşayan çocuklar, bindikleri uçaktan uzun süre inmek istemedi. Uçakların önünde bol bol fotoğraf çektiren özel gereksinimli çocuklar, ardından kendileri için hazırlanan ikramlarla keyifli saatler geçirirken, şiirler okudular, dans ettiler ve şarkılar söylediler. - ADANA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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