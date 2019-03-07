Son Dakika Haberleri: Özel Çocuklar Yangına Müdahale Etti

Özel Çocuklar Yangına Müdahale Etti

1 saat önce

Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası dolayısıyla engelli gençlerin katıldığı yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirdi.

Özel Çocuklar Yangına Müdahale Etti, System.String[]
Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası dolayısıyla engelli gençlerin katıldığı yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirdi. Engelli gençler hayatlarında ilk kez alevlere müdahale etmenin heyecanını yaşadı.

Yalova İtfaiye Amirleri Ersel Kılıç ve Cahit Şeker'in verdiği eğitimde, genel yangın eğitimi, yanma ve yangının tanımı, yangın üçgeni, söndürme yöntemleri ve maddeleri, yangın çeşitleri ve ideal söndürme maddeleri, seyyar söndürme maddelerinin özellikleri ve kullanım şartları, ihbar verme şekli, bina tahliyesi, yangın anında olay yerindeki tehlikeler işlendi. Teorik olarak anlatılanlar daha sonra uygulamalı olarak okul bahçelerinde gösterildi.

Belediye Başkanı Vefa Salman'ın verdiği talimat doğrultusunda İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, özel çocukların bulunduğu okullara gitti. Gittikleri okullarda özel çocuklarla yakından ilgilenen ekipler, yangın hakkın bilgiler verdi. Birçok özel çocuğa itfaiye elbisesi giydiren ekipler, bahçede ateş yakarak özel çocuklarla birlikte yangına müdahale etti. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:16 Kaynak: İHA

Yalova, İtfaiye, Güncel
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