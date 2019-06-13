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Özel Çocuklar Yaz Şenliklerinde eğlendi

7 saat önce

Özel Çocuklar Yaz Şenliklerinde eğlendiBURDUR Burdur' da Sosyal ve Kültürel Bütünleşme projesi kapsamında yapılan Şenliklere ilgi büyük oldu .

Özel Çocuklar Yaz Şenliklerinde eğlendi
BURDUR Burdur' da Sosyal ve Kültürel Bütünleşme projesi kapsamında yapılan Şenliklere ilgi büyük oldu . Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesi" kapsamında özel çocuklar, engelli ve yaşlı vatandaşlar, şehit ve gazi yakınları için düzenlenen "Yaz Şenliği" coşkusu Gazi Atatürk Stadyumunda yapıldı.
Bütün çalışmaların ancak samimiyetle çalışılması durumunda hedefe ulaşılabileceğini söyleyen Burdur Valisi Hasan Şıldak " İşte hedeflediğimiz projelere hep birlikte ulaşıyoruz. Bu proje çalışmasında katkı sağlayan kamu kurum ve kuruluşlara bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.
Vali Şıldak, özel engellerinden dolayı mutluluğu yaşayamayan çocukların, huzur evinde kalan yaşlılar ve her zaman baş tacı olan Şehit yakınlarıyla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Bucak Rehabilitasyon Merkezi mehter takımı marşlarıyla katılımcıları coştururken program, yerel Sanatçı Arzu Gök' ün söylediği türkülerle devam eden etti. Şenlikte ayrıca engelli öğrenciler bayrak kapma yarışı yaptı.
Gazi Atatürk Stadyumunda düzenlenen şenliğe Burdur Valisi Hasan Şıldak, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı J.Alb. Orhan Kılıç, İl Genel Meclis Başkanı Murat Akbıyık, şehit yakınları, Rehabilitasyon Merkezlerinde öğrenim gören çocuklar ve yakınları katıldı.
Özel Çocuklar Yaz Şenliklerinde eğlendi
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:31 Kaynak: İHA
Burdur, Genel
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