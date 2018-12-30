Son Dakika Haberleri: Özel Çocuklar Yeni Yılı Kutladı

Özel Çocuklar Yeni Yılı Kutladı

1 saat önce

Adana'da özel çocuklar için yeni yıl eğlencesi düzenlendi.

Özel Çocuklar Yeni Yılı Kutladı, System.String[]
Adana'da özel çocuklar için yeni yıl eğlencesi düzenlendi.

Adana'daki özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar yeni yılı, 75. Yıl Sanat Galerisi'nde, Adana Kent Konseyi Engelli Meclisi, Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Otizmle Barış Derneği, Son Nokta Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü, Gönüllü Anneler Topluluğu, Ayyıldız Spor Kulübü ve Mavi Su Sanat ve Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen programla kutladı.

Çocuklar, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş'ın da katıldığı programda, hazırladıkları gösterileri sundu.

Engelli Meclisi Başkanı Ali Duran Karakaya, etkinlikte yaptığı konuşmada, yeni yılda yeni başlangıçlarda hep birlikte güzel işlere imza atacaklarını belirtti.

Adana Kent Konseyi Genel Sekreteri Ekrem Aslan da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Adana'yı engelsiz bir şehir haline getirmek için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:36 Kaynak: AA

Adana Kent Konseyi, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mustafa Sarıgül'den Yeni Yıl Mesajı, "Şişli'nin Işıklarını Yeniden Yakacağız." Polis Memuru, Otomobilin Çarptığı Yaralı Köpeği Veteriner Kliniğine Kadar Kucağında Taşıdı

Son Dakika! Putin'den Dikkat Çeken Türkiye Mesajı: Avrasya'nın Güvenliğini Beraber Güçlendireceğiz Tadan Müptelası Oluyor! Bayburt Ketesi İçin Tescil Başvurusu Yapıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 13:48:46. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özel Çocuklar Yeni Yılı Kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]