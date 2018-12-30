Özel Çocuklar Yeni Yılı Kutladı

Adana
'da özel çocuklar için yeni yıl eğlencesi düzenlendi.
Adana'daki özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar yeni yılı, 75. Yıl Sanat Galerisi'nde, Adana Kent Konseyi
Engelli Meclisi, Adana Büyükşehir Belediyesi
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Otizmle Barış Derneği, Son Nokta Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü, Gönüllü Anneler Topluluğu, Ayyıldız Spor Kulübü ve Mavi Su Sanat ve Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen programla kutladı.
Çocuklar, Adana Valisi Mahmut Demirtaş
'ın eşi Beyhan Demirtaş'ın da katıldığı programda, hazırladıkları gösterileri sundu.
Engelli Meclisi Başkanı Ali Duran Karakaya
, etkinlikte yaptığı konuşmada, yeni yılda yeni başlangıçlarda hep birlikte güzel işlere imza atacaklarını belirtti.
Adana Kent Konseyi Genel Sekreteri Ekrem Aslan da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Adana'yı engelsiz bir şehir haline getirmek için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.