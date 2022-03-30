"Özel çocuklar" yeteneklerini ebru sergisiyle ortaya koyacak - Son Dakika
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"Özel çocuklar" yeteneklerini ebru sergisiyle ortaya koyacak

30.03.2022 11:34
"Özel çocuklar" yeteneklerini ebru sergisiyle ortaya koyacak

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE) Vakfı'nda eğitim gören 210 öğrenci, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla hazırladıkları eserlerle ebru sergisi açacak.

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE) Vakfı'nda eğitim gören 210 öğrenci, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla hazırladıkları eserlerle ebru sergisi açacak.

Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile yapılan işbirliğiyle vakıfta eğitim gören otizmli öğrenciler eğitici eşliğinde ebru yapıyor.

Öğrencilerin yaptığı eserler, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde sergilenecek.

Süpervizör eğitimci Begüm Uygun, SOBE'nin Konya'da otizmli bireylerin günlük yaşama adaptasyonlarını sağlamak amacıyla kurulduğunu söyledi.

Eğitime 2017'de başlayan merkezde eğitim sınıfları, yüzme havuzları, sosyal yaşam, spor ve müzik alanları ile binicilik tesisleri gibi çok amaçlı bölümler bulunduğunu aktaran Uygun, şu anda 210 öğrencinin eğitim gördüğünü dile getirdi.

Her çocuk kendine uygun eğitim programlarına yönlendiriliyor

Uygun, el sanatlarına yatkın olan öğrencileri de keşfetmek amacıyla etkinlikler düzenlediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu sayede öğrencilerimizin ilgi alanlarını da keşfetmiş oluyoruz. Çocuklarımızı bütün sanat dallarıyla buluşturmaya çalışıyoruz. 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü için de ebruyu seçtik. Selçuklu Belediyesi ve KOMEK çalışanları bize bu konuda çok destek oldu. Ebrunun özel teknikleri vardır ve her bir ebru eşsizdir. Tıpkı bizim öğrencilerimiz gibi. Bu öğrenciler de buraya başladıklarında bazı becerileri olabiliyor ama bazısı yeni tanı alıp geliyor. Onlara burada nitelikli eğitimler veriyor, kendi renklerini dışa yansıtıyoruz."

Öğrencilerin her birinin ebru yapmayı denediğini aktaran Uygun, serginin 1-3 Nisan'da beğeniye sunulacağını kaydetti.

"Ebrunun terapi özelliği var"

KOMEK ebru sanatları eğitmeni Nuray Öyke de ebrunun sabır ve özen istediğini söyledi.

Özel çocuklara ebru yaptırırken zorlanmadığını anlatan Öyke, "Ebru sanatının terapi özelliği de var. Çocuklar üzerinde de terapi özelliğini fark ediyorum. Dikkatlerini çekiyor, rahatlıyorlar. Gerginlikleri, stresleri ebru sayesinde gidebiliyor. Öğrencilerimizin dikkatlerini vermesi, yüzlerindeki bir gülümsemeyi görmek bizleri çok mutlu ediyor. Bu anlamda faydalı olabilmek çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

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Selçuklu, KOMEK, Otizm, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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