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Özel çocuklar yüzüyor - Son Dakika

Özel çocuklar yüzüyor

06.12.2021 10:03
Özel çocuklar yüzüyor

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, il genelinde özel gereksinimli bireylerin sosyalleşmesi ve hayata tutunmaları maksadıyla yüzme dersleri başlatacak.

''Yüzüyorsak Bende Varım'' projesiyle 12 ilçede engelsiz yüzme eğitimleri verilecek. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü yıl boyu devam edecek olan yüzme derslerini, alanında uzman yüzme antrenörleri eşliğinde gerçekleştirecek. Yüzme derslerine gelen bireyler haftanın bir günü 1 saat boyunca yüzebilecek.

BEN DE VARIM DİYECEKLER

Özel gereksinimli bireylere desteğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi sanatsal ve kültürel faaliyetlerinin yanında sportif faaliyetler ile de örnek ve öncü projeler yapmaya devam ediyor. Kocaeli'nde yaşayan bireylerin hayata katılımı noktasında yakın zaman önce "Ben De Varım" projesini hayata geçirmişti. Proje kapsamında Kocaeli'nde yaşayan 10-35 yaş arası özel bireylere yönelik spor taraması yapılıyor. Böylece engellilerin hangi spora yatkın oldukları belirlenerek, o branşta daha ileri seviyede eğitim almalarının ve müsabık olmalarının sağlanması hedefleniyor. Sporda "Ben De Varım" diyen özel gereksinimli bireyler, kültür ve sanatta da "ben de varım" demeye devam ediyor.

12 İLÇEDE YÜZME EĞİTİMLERİ

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın"sloganıyla 12 ilçede gerçekleşecek olan yüzme derslerine gelen bireyler hem yüzmeyi öğrenecek hem de bunun yanında sosyalleşecek. Bu anlamda özel gereksinimli bireylerin suda hareket etmeleri onlara zihinsel ve bedensel açıdan iyi geliyor. Sadece yüzmeyi öğrenmeleri değil suda hareket etmelerinin bile onlara çok şey kattığını belirten yetkililer, yüzme vesilesiyle engelli bireylerin günlük yaşamlarında daha mutlu ve eğitime açık olduklarını belirtiyor.

ANTROPOMETRİK, FİZİKİ ÖLÇÜM TEST VE ANALİZLER

Özel gereksinimi olan öğrencilere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sporcu Sağlığı Test Ve Analiz Merkezinde yüzme için belirleyici önemi bulunan antropometrik ölçümler (vücut el, ayak boy, çevre uzunlukları), biomotor becerilerden kuvvet, reaksiyon sürati, esneklik gibi değerlerin belirleyecek testler yapılıyor. Yüzme eğitimi ve su terapisinin fiziki etkilerinin belirlenmesi için yapılan ölçüm ve test verileri GSB Kocaeli Spor İl Müdürlüğünce analiz ediliyor. Bu analizlerle engelli öğrencilere bir fiziksel aktivite olarak yüzme eğitimlerinin fiziki etkilerin bilimsel olarak incelenmesi amaçlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin ve ailelerinin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak, kendilerine yetebilen ve üretken bireyler olarak toplumsal hayata tam katılımlarını sağlamak ve yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla tüm imkanlarını seferber ediyor.

ENGELLİLER İÇİN SUYUN REHABİLİTE ÖZELLİĞİ

Suyun insan vücuduna fiziksel, ruhsal ve psikolojik etkileriyle; yüzme sayesinde iskelet kaslarının güçlenerek, bölgesel kas ve eklem ağrılarını önlemesi, obezite ile bireyin stresini azaltması engelli bireylerde de etkili olmasından dolayı hem fiziksel aktivite olması hem de sosyal uyum becerileri kazandırmasından dolayı "Erişilebilir Engelsiz Yüzme Projesi" oluşturuldu. Yüzme özellikle kasları güçlendiriyor, su üzerinde durma ve doğru nefes alma sağlanıyor, Serbest-Sırtüstü-Kurbağalama- Kelebek türünde yüzme türleriyle spor disiplini kazanılıyor. Özel geresinimli bireylerin fiziksel gelişimlerine katkı sağlanması (Kilo alma-Kilo verme), özgüven kazanmaları ve sosyalleşmeleri, yetenekli olanların yüzme sporuna kazandırılmasını hedefleniyor. Projeyle ilgili detaylı bilgi 153 Çağrı Merkezinden alınabilir.

Büyükşehir Belediyesi, Engelli, Kocaeli, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Özel çocuklar yüzüyor - Son Dakika


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