Özel Çocuklar Zumba Dansıyla Eğlendi
23 dakika önce
Özel çocuklar zumba dansıyla eğlendiEDİRNE - Edirne'de, Trakya Üniversitesi öğrencileri ve Türk-Yunan-Bulgar Dostluk Derneği (TUYUP)'nin organizasyonuyla düzenlenen programda, özel öğrenciler zumba dansıyla eğlenceli anlar yaşadı.
Özel çocuklar zumba dansıyla eğlendi
EDİRNE - Edirne
'de, Trakya Üniversitesi
öğrencileri ve Türk-Yunan-Bulgar Dostluk Derneği (TUYUP)'nin organizasyonuyla düzenlenen programda, özel öğrenciler zumba dansıyla eğlenceli anlar yaşadı.
Edirne Faika Erkurt Özel Eğitim Kurumu'nda düzenlenen programda, Trakya Üniversitesi öğrencileri ve TUYUP Derneği'nin koordinesinde zumba etkinliği gerçekleştirildi.
Özel öğrenciler, üniversiteli ağabey ve ablalarının eşliğinde zumba yaparak, doyasıya eğlendi. Programa katılan veliler de eğlenceli anlar yaşadı.
Edirne Faika Erkurt Özel Eğitim Kurumu'nda öğrenim gören özel öğrenciler, zumba dansında çok keyif aldıklarını belirterek, eğlenceli anlar yaşadıklarını söyledi.
"Güler yüz olabildiysek ne mutlu bize"
Trakya Üniversitesi Rekreasyon Bölümü son sınıfı öğrencisi Caner Ceylan da güzel bir zumba etkinliği gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Vesile olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Buradaki insanlara güler yüz olabildiysek ne mutlu bizlere" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:17 Kaynak: İHA
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