Özel Çocuklara 50 Tır Eğitim Malzemesi Gönderildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, "Eğitim kutsaldır ama özel eğitim daha da kutsaldır.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, "Eğitim kutsaldır ama özel eğitim daha da kutsaldır. Eğitim insanidir ama özel eğitim daha insanidir. Dolayısıyla bütün insani özelliklerimizi bütün merhametimizi özel eğitim konusunda göstermekle mükellefiz." dedi.



Bilgili, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce bir otelin konferans salonunda düzenlenen değerlendirme çalıştayında, Türkiye'nin özel eğitimde dünyayla yarıştığını söyledi.



Özel eğitime yönelik önemli çalışmalar yapıldığını belirten Bilgili, özel eğitimi mümkün olduğu kadar iyileştirmek istediklerini vurguladı.



"Hiçbir aile hiçbir anne baba bir engelli çocuğa sahip olmak istemez." diyen Bilgili konuşmasına şöyle devam etti:



"Ama sahip olduktan sonra da ona kaderim olarak bakar. Çünkü bunu içselleştirici en kolay yol onu kader olarak kabullenmektir. Biz de özel eğitim yöneticileri olarak o ailenin kaderini paylaşmakla mükellefiz. Biz de yaptığımız işi içselleştirmekle mükellefiz. Çünkü ne kadar içselleştirirsek o kadar başarılı oluruz. Eğitim kutsaldır ama özel eğitim daha da kutsaldır. Eğitim insanidir ama özel eğitim daha insanidir. Dolayısıyla bütün insani özelliklerimizi bütün merhametimizi özel eğitim konusunda göstermekle mükellefiz. Eğer siz bir öğretmen ve yönetici olarak içeriği içselleştiremiyorsanız bu konuda başarısızsanız yaptığınız iş konusunda başarılı olma şansınız yoktur. Onun için biz içeriği içselleştirmekle mükellefiz. Bunu ne kadar başarabilirsek özel eğitimi o kadar başarabiliriz diye düşünüyoruz."



Bilgili, 2023 vizyonu kapsamında özel eğitimde de dünya standartlarında çalışmalar ortaya koyduklarını sözlerine ekledi.



Çalıştaya, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, milli eğitim müdür yardımcıları ve öğretmenler katıldı.



"Özel çocuklara 50 tır eğitim malzemesi gönderildi"



Bilgili, çalıştayın ardından Faika Erkurt Özel Eğitim İlkokulunda "Özel Çocuklara Özel Materyaller" programına katıldı.



Genel Müdür Bilgili, burada yaptığı konuşmada ise özel eğitimin, öğrenci, öğretmen ve velilerinin özel olduğunu belirterek, "Bakın arkadaki sloganımız nedir? 'Özel çocuklar için özel materyaller', hepsi özeldir. Bizim özel çocuklarımız, özel velilerimizsiniz, özel öğretmenlerimizsiniz. Onun için burada yapılan her şey özeldir. Biz buna gönlümüzü verdik. Bu arkadaşlarımızın, bu velilerimizin kaderlerini paylaştık. Paylaşmaya da devam edeceğiz. Özel eğitimi her alanda geliştirici çalışmalar yapıyoruz." şeklinde konuştu.



Özel eğitimde materyalin çok önemli olduğunu dile getiren Bilgili, materyal olmadan, o dersi veya o konuyu anlatmanın zor olduğunu aktardı.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Özel Çocuklara Özel Materyaller" projesi kapsamında yaptıkları çalışmaları anlatan Bilgili, "Türkiye'nin tüm materyal ihtiyacını karşıladık. Türkiye'nin dört bir yanına özel çocuklara 50 tır eğitim malzemesi gönderildi. Hep birlikte özel eğitimi dünya standartlarında yarışır hale getireceğiz. Buda boynumuzun borcu olsun. Kendimize, öğretmenimize ve öğrencilerimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından okulda oluşturulan meslek atölyelerinin açılışı gerçekleştirildi.

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