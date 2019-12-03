Özel Çocuklara anlamlı ziyaret
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Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil ile jandarma personeli Dünya Engelliler günü kapsamında engelliler ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:07 Kaynak: İHA
Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil ile jandarma personeli Dünya Engelliler günü kapsamında engelliler ile bir araya geldi.
3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil ve jandarma personeli Hacı Salih ve Mine Kara Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaret edilerek çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Çocuklar ile yakından ilgilenen jandarma personelinin çocuklara çeşitli ikramda bulundular. - KİLİS
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