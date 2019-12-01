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Özel çocuklara atlı terapi

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesince düzenlenen at binme etkinliğine katılan özel çocuklar, ilk defa ata binmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşadı.

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Mersin Büyükşehir Belediyesince düzenlenen at binme etkinliğine katılan özel çocuklar, ilk defa ata binmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşadı.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öğrencileri, Türkiye Jokey Kulübü'nün en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan 'Atla terapi projesi'nin Adana Yeşiloba Hipodromu'nda bulunan merkezinin konuğu oldu. Etkinliğe katılan 35 özel çocuk ve aileleri, her zamankinden farklı bir gün yaşadı. Zihinsel, bedensel, görme ve işitme engelli bireylerden oluşan özel çocukların fiziksel, zihinsel ve psiko-sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve özgüven kazanmalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, çocuklar ata binmenin yanı sıra tımar etmeyi ve beslemeyi de öğrendi.


Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, 'Atla Terapi Merkezi'nde, özel eğitim almış psikolog ve fizyoterapistlerden oluşan profesyonel bir ekip tarafından atlarla bir araya getirilen çocuklar, gönüllerince eğlenirken aileleri de çocuklarının mutluluğuna ortak oldu.


Atların iyileştirici ve sakinleştirici özelliklerinden yararlanan çocuklara, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren teknik öğretmenler tarafından etkinlik kapsamında Atatürk temalı workshop çalışması yapıldı. Çocuklar etkinlikte tahta tual üzerine Atatürk silueti resim boyama etkinliği yaptı. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Jokey Kulübü, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:22 Kaynak: İHA
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