Özel çocuklara atlı terapi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özel çocuklara atlı terapi - Son Dakika

Özel çocuklara atlı terapi

15 dakika önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel çocukların rehabilitasyonu için Türkiye Jokey Kulübü ile işbirliği yaparak atla terapi programı uyguluyor.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel çocukların rehabilitasyonu için Türkiye Jokey Kulübü ile işbirliği yaparak atla terapi programı uyguluyor. Programa katılan özel çocuklar, Adana Hipodromu'nda uzman fizyoterapist ve görevliler eşliğinde ata biniyor.


Dünya Engelliler Vakfı ve Dünya Engelliler Birliği tarafından verilen 'Küresel Sosyal Farkındalık' ödülünü elinde bulunduran Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların toplumsal yaşama daha rahat adapte olması için çalışmalarını sürdürüyor.


Bu kapsamda Engelliler ve Sağlık Dairesi Başkanlığı, Mersin'de ikamet eden özel çocukların rehabilitasyonu için Türkiye Jokey Kulübü ile birlikte atla terapi programı uyguluyor. Özel çocuklara verilen duyu bütünleme eğitimine destek olarak yürütülen atla terapi çalışmaları, Adana Hipodromu'nda 8 hafta süresince devam ediyor. Birbirine destek olacak olan duyu bütünleme ve atla terapi rehabilitasyonu sürecinde çocukların dikkat ve özgüvenlerinin artırılması amaçlanıyor. Rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından özel çocukların sosyalleşme ve iletişim becerileri gibi konuların yanı sıra nöroloji, fizyolojik ve psikolojik olarak gelişmesi bekleniyor.


"Çocuklar burada tedavi olduklarını fark etmeden aslında tedavi oluyorlar"


Türkiye Jokey Kulübü Fizyoterapisti Sinem Şahin, çocukların bu terapilere katılmasından dolayı çocuklar adına mutlu olduğunu vurguladı. Atla terapinin çocuklara ortopedik, nörolojik ve psikolojik açıdan oldukça iyi geldiğinin altını çizen Şahin, "Atla terapi yaygın bir terapi değil. Bu proje sayesinde özel çocuklar ve aileleri kolay ulaşılamayacak olan bir hayvana çok kolay ulaşabiliyorlar. Her çocuk 8 hafta boyunca bu terapiyi alıyor. Terapi sonunda çocukların ortopedik olarak kaslarının geliştiğini, nöroloji olarak sinir sisteminin geliştiğini ve psikolojik olarak kendilerine olan özgüvenlerinin geliştiğini görüyoruz. Çocuklar burada tedavi olduklarını fark etmeden aslında tedavi oluyorlar" dedi.


"Çocuğumuz bu terapiyi çok sevdi"


Terapiye katılan çocuklardan Yağmur Kaplan'ın annesi İmran Kaplan, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen duyu bütünleme eğitimlerine yeni başladıklarını ve bu eğitimlere ek olarak atla terapi eğitimlerine geldiklerini söyledi. Kaplan, "Çocuğumuz bu terapiyi çok sevdi. Umarım güzel gelişmeler olur. İlk seansta ben çocuğumun hayvanlara yönelik ilgisinin olduğunu fark ettim. Hayvanları daha çok sevmeye başladı" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Jokey Kulübü, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:36 Kaynak: İHA
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