ÖZEL ÇOCUKLARA BAYRAM TIRAŞI - Son Dakika

MERSİN'in Erdemli ilçesinde özel çocuklar Ramazan Bayramı nedeni ile ekipler tarafından tıraş edilirken sonrasında gelen misafirlerine piyano ile müzik dinletisi sundu.

Erdemli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 'Öğrencilere sıfır rakımından iki bin rakımına berber ve kuaför hizmeti? projesi kapsamında limon ağaçları ortasındaki Özel Uygulama Okulda özel çocuklar tıraş hizmeti verdi. Okul bahçesinde berber ağabeyleri ve kuaför ablaları ile bir araya gelen minik yüreklerin, bayram öncesi saç tıraşı kızların ise kuaför işlemleri özenle yerine getirildi. Sıfır rakımından Torosların zirvesine kadar öğrencilere düzenli berber ve kuaför hizmeti veren ekipler, bayram öncesi yaptığı çalışma ile de özel çocukların yüzünü güldürdü.

Bütün gayretlerinin çocuklarının yüzünü güldürmek için olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Erdemli Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndayız, özel çocuklarımızla beraberiz. Özel çocuklarımızın, her zaman olduğu gibi bayram münasebetiyle de, yüzü gülsün çocuklarımız mutlu olsun düşüncesiyle, onların tıraşını yapıyoruz. Çocuklarımızın hayatını kolaylaştırma adına okulda birçok düzenleme yapıyoruz. Bizim çocuklarımızı geleceğe, yarınlara en güzel şekilde hazırlama adına, onların hayatını kolaylaştırma adına ve ailelerine yük olmamaları adına bir dizi proje ve programlar uyguluyoruz. Bu günde mübarek Ramazan Bayramı münasebetiyle, özel çocuklarımızın tıraşını yapıyoruz. Çocuklarımızın mutlu olması, çocuklarımızın yüzünün gülmesi bizim için en önemli gurur kaynağı" dedi.

Birinci önceliklerinin öğrencilerin yüzünün gülmesi olduğunu vurgulayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, "Zaten bütün gayemiz hedefimiz öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmesi. Birinci önceliğimiz aslında onların mutlu olması" diye konuştu.

Tıraşın bitmesinin ardından etkinlik minik Hakan'ın piyanosu ile verdiği özel müzik dinletisi ile sona erdi.