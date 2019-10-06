Son Dakika Haberleri: Özel çocuklara doğru nefes alma eğitimi verildi
Son Dakika Güncel Haber

Özel çocuklara doğru nefes alma eğitimi verildi

1 saat önce

Antalya'da, özel çocuklar ve aileleri için doğru nefes alma teknikleri konusunda eğitim programı düzenlendi.

Özel çocuklara doğru nefes alma eğitimi verildi, System.String[]

Antalya'da, özel çocuklar ve aileleri için doğru nefes alma teknikleri konusunda eğitim programı düzenlendi.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de düzenlenen etkinliğe katılan özel çocuklar, eğitmen Seda Eskioğlu'nun hayvan taklitleriyle anlattığı doğru nefes alma tekniklerini uyguladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eskioğlu, engelli bireylerin hayatında doğru nefes almanın iyi bir oksijenlenmeyle beraber iyi bir algı geliştireceğini belirtti.

Doğru nefesi hem engelli bireylere hem de ailelerine öğretmek gerektiğine dikkati çeken Eskioğlu, doğru nefesle sağlanabilecek iyi oksijenlenmenin engelli bireylerin daha pozitif ve daha sağlıklı bir bedene sahip olmalarını sağlayabileceğini kaydetti.

Muratpaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da genç kızların sosyal medyadaki hakaret kavgasında kan aktı
Genç kız, annesini arayıp hakaret eden kız arkadaşını sokakta bıçakladı Engelli aracına çarpıp yaşlı adamın ölümüne neden oldu Oğlunun borcu yüzünden cezaevine girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 13:13:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özel çocuklara doğru nefes alma eğitimi verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]