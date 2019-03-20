Son Dakika Haberleri: Özel Çocuklara Özel Gün

Özel Çocuklara Özel Gün

34 dakika önce

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK tarafından özel bir program gerçekleştirildi.

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21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK tarafından özel bir program gerçekleştirildi. Engelsiz Çocuk Evi'ndeki down sendromlu çocuklar, KAYMEK TOKİ tesislerinde hamburger yapmayı öğrendiler.

Büyükşehir Belediyesi, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ne, özel bir etkinlikle katıldı. Engelsiz Çocuk Evi'ndeki down sendromlu çocuklar KAYMEK TOKİ tesislerinde farklı bir gün yaşadılar.

KAYMEK TOKİ Tesisleri'nin mutfağına giren çocuklar burada hamburger yapmayı öğrendiler. Hamburgerin yapımına bizzat katılan çocuklar, daha sonra kendi yapmış oldukları hamburgerleri afiyetle yediler. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:00 Kaynak: İHA

21 Mart, Güncel
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