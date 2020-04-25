'Özel' çocuklara özel ilgi gösteren mobil uygulama - Son Dakika
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'Özel' çocuklara özel ilgi gösteren mobil uygulama

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uygulamanın uzaktan eğitim sürecindeki rolüne dikkat çekerek, "Her bir çocuğumuzun eğitimi önemli bizim için.

'Özel' çocuklara özel ilgi gösteren mobil uygulama, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uygulamanın uzaktan eğitim sürecindeki rolüne dikkat çekerek, "Her bir çocuğumuzun eğitimi önemli bizim için. Özel çocuklarımızın farklı ihtiyaçları var. Onların ailelerine, öğretmenlere destek için 'Özelim Eğitimdeyim' mobil uygulamamızda çok çeşitli içerikler hazırladık. Vakit kaybetmeden iyi bir ekip ve dinamik bir yapı kurduk. Gün gün gelişecek, artacak bir içerikten söz ediyoruz. Uygulamanın artık çocuklarımız ve aileleriyle buluşacak olmasından mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Özel eğitim okullarına ve kaynaştırma eğitimine devam eden tüm öğrenciler ve velileri için geliştirilen eğitim içerik ve etkinleri, 'Özelim Eğitimdeyim' adlı mobil uygulamada toplandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında okullarda eğitime verilen aranın ardından çocuklar ve velilere yönelik psikososyal destek faaliyetlerine özel bir önem veriyor. Bu kapsamda 'Aileler İçin Çocuklara Yardım Rehberi', 'Yetişkinler İçin Bilgilendirme Rehberi' ve 'Gençlere Yönelik Bilgilendirme' yayımlandı. 81 ilde 'Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bilgilendirme Hattı' çağrı merkezi kurularak Rehberlik ve Araştırma Merkezleri'nde (RAM) görevli özel eğitim ve rehberlik öğretmenleri telefonla öğrenci ve velilere destek olmaya başlamıştı. Bu hizmetlere bir yenisi daha eklendi. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından özel eğitim ihtiyacı olan tüm çocuklara yönelik geliştirilen 'Özelim Eğitimdeyim' adlı mobil uygulama hayata geçiriliyor.

'Özelim Eğitimdeyim' mobil uygulamasıyla, özel eğitim okullarına ve kaynaştırma eğitimine devam eden; işitme ve görme yetersizliği, hafif, orta veya ağır derecede zihinsel yetersizliği veya otizm spektrum bozukluğu ile öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve aileleri, geliştirilen tüm özel eğitim içerik ve uygulamalarından ücretsiz yararlanabilecek. Hizmete giren mobil uygulama bilişsel, okuma-yazma, matematik, hayat bilgisi, günlük yaşam, iletişim becerileri, sosyal beceriler gibi alanlara yönelik eğitim videoları, tüm özel eğitim ders ve yardımcı kaynak kitapları, etkinlik sayfaları ve takvimi, aile bilgilendirme videoları, bu alanlara yönelik interaktif uygulamaları içeriyor.

Mobil uygulamada ayrıca özel yetenekli öğrenciler de akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyecek etkinlik örnekleri, eğitim videoları, ders kitapları, bilimsel yayınlar ve eğlenceli eğitsel oyunlar gibi birçok içeriğe ulaşabilecekler. Öğrenci, veli ve öğretmenlerin ücretsiz olarak erişebilecekleri uygulamada; 'Merhaba', 'Etkinlikler', 'Özel Eğitim', 'Özel Yetenek', 'Rehberlik', 'Okuma Vakti', 'Sizden Gelenler', 'İletişim' ve 'Ayarlar' olmak üzere 9 alt başlık bulunuyor.

"Her bir çocuğumuzun eğitimi önemli"

Konu ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğrencilerimizin eğitimlerini uzaktan eğitim yöntemleri ile desteklemeye devam ediyoruz. Kolay bir süreç değil. İlk defa bu kadar büyük bir ölçekte uzaktan eğitim desteği sunuluyor. Uzaktan eğitimde her hafta çeşitliliği ve kaliteyi artırıyoruz. Öğretmenlerimizin uzaktan eğitime katkıları da her geçen gün artıyor. Uzaktan eğitim süreçlerini bu şekilde devam ettirirken diğer taraftan öğrencilerimizin ve velilerimizin bu zorlu süreçte sürekli yanlarında olmak için psikososyal desteklerimiz de birer birer devreye giriyor. Bu kapsamda daha önce Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan öğrencilerimiz, gençlerimiz ve velilerimize yönelik salgının oluşturduğu kaygıyı normalleştirmelerine destek olabilmek için ayrı ayrı kılavuzlar yayımlamıştık. Yayımlanan kılavuzların sahada aktif olarak kullanıldığını görmekten mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Ayrıca 81 ilde 'Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bilgilendirme Hattı' çağrı merkezi kurulduğuna değinen Selçuk, "Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görevli özel eğitim ve rehberlik öğretmenlerimiz telefonla öğrenci ve velilerimize destek oluyorlar. Bugün de 'Özelim Eğitimdeyim' adlı uygulamamızı paylaşıyoruz. Her bir çocuğumuzun eğitimi önemli bizim için. Özel çocuklarımızın farklı ihtiyaçları var. Onların ailelerine, öğretmenlere destek için 'Özelim Eğitimdeyim' mobil uygulamamızda çok çeşitli içerikler hazırladık. Vakit kaybetmeden iyi bir ekip ve dinamik bir yapı kurduk. Gün gün gelişecek, artacak bir içerikten söz ediyoruz. Uygulamanın çocuklarımız ve aileleriyle buluşuyor olmasından mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Ücretsiz olarak sunulan 'Özelim Eğitimdeyim' mobil uygulamasına Android ve IOS işletim sistemli cihazların Google Play Store ve App Store uygulamalarından erişilebiliyor.

IOS Cihazlar için

https://apps.apple.com/tr/app/%C3%B6zelim-e%C4%9Fitimdeyim/id1508309579'l=tr

Android Cihazlar için

https://play.google.com/store/apps/details'id=com.meb.ozelimegitimdeyim"

bağlantılarından ulaşılabiliyor.

(Emin Kuvat/İHA)

Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 11:35 Kaynak: İHA

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