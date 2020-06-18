Özel çocuklara, özel maskeyle eğitim - Son Dakika

Uşak'ta, özel bir rehabilitasyon merkezinde çalışan genç öğretmen, kendi yaptığı 'şeffaf maske' formülüyle konuşma güçlüğü çeken özel gereksinimli öğrencilerin eğitim ihtiyacını karşılıyor.



Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri normalleşme süreciyle birlikte yeniden eğitimlere başladı. Bu kapsamda Uşak'ta özel bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışan eğitmen Sümeyye Günay (25) konuşma güçlüğü çeken öğrencileri için geliştirdiği şeffaf maske tekniğiyle eğitimlerini sürdürüyor.



Steril bir maskenin ağız kısmına şeffaf bir asetat yerleştirerek yaptığı maskeyle görenlerin ilgisini çeken Günay, tekniğinin ağız okuma açısından önemli olduğunu dile getirdi. Aynı maskeden öğrencilerine de yapan Günay, tekniğinin oldukça faydalı olduğunu kaydetti.



"Oldukça faydalı bir yöntem"



Okuduğu bir haberden yola çıkarak yaptığı tekniğin gerekliliğine değinen Sümeyye Günay, "Öncelikle bu sürecin başından itibaren maskeyle beraber terapi yapmak bizim eğitim hayatımızda hiç karşılaşmadığımız bir durumdu. Diğer meslek elemanları farklı ekipmanlarla iletişim kurabilirken bizim için ağız hareketleri önemli. Belçika'da İşitme Engelliler Federasyonunun işitme engelli bireylerin maske takmak istemediklerine yönelik bir yöntem geliştirdiklerini gördük. Maskelerin ortasına bu şekilde şeffaf asetat takmışlar. Biz de bunu kendi mesleğimizi uyarladık" şeklinde konuştu.



"Görenler garipsiyor"



Maskeyi görenlerin şaşırdığını dile getiren Günay, şunları söyledi:



"Ben taktığımda şeffaf olduğunu fark etmiyorum ancak dışarıda görenler garipsiyorlar. Hatta çocuklar 'senin ne kadar garip bir masken var' deyip gülüyor. Dudak hareketlerimi çok güzel görebiliyorlar ve tekrar edebiliyorlar. Maskeden dolayı tam nefes alamıyoruz ama ağız hareketlerimizi bu şekilde gösterebiliyoruz." - UŞAK