Özel Çocuklara Özel Materyaller Projesi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen "Özel Çocuklara Özel Materyaller Projesi" kapsamında Hatay'a gönderilen materyaller, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan'a teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen "Özel Çocuklara Özel Materyaller Projesi" kapsamında Hatay'a gönderilen materyaller, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan'a teslim edildi.





İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi sitesinde yer alan açıklamada, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için eğitim-öğretim sürecinde materyal kullanılmasının, öğrencileri görsel, işitsel ve dokunsal açıdan desteklediği, öğretimi yapılan konuların somutlaştırılmasını sağladığı belirtildi.



Bu nedenle eğitim materyalinin, özel eğitim alanın olmazsa olmaz bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, 'Özel Çocuklara Özel Materyaller' düşüncesiyle yola çıkılarak, hafif ve orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizliği ve otizmi olan bireylere yönelik hizmet veren özel eğitim sınıfları, özel eğitim ilk, ortaokulları, özel eğitim uygulama okulları ile görme ve işitme engelliler okulları için öğretim materyalleri üretim çalışmaları 2018 yılında başlamıştır. Söz konusu materyallerin üretimi tamamlanmış ve ihtiyaç olan okullarımıza dağıtılmak üzere teslim alınmıştır." denildi.



Materyallerin, öğrencilerin matematik, bilimsel beceriler, öz bakım, günlük yaşam, toplumsal uyum, sosyal iletişim gibi alanlarındaki becerilerin kazandırılmasına yönelik olarak hazırlandığı kaydedildi.



Açıklamada ayrıca projede emeği geçen başta Emine Erdoğan olmak üzere Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkililerine teşekkür edildi.



Öte yandan, bir tır dolusu gönderilen materyaller, kentteki çeşitli okullara dağıtılacak.

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