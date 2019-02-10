Özel Çocuklara Özel Materyaller Projesi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen "Özel Çocuklara Özel Materyaller Projesi" kapsamında Hakkari'ye gönderilen ve öğrencilere dağıtılacak materyallerin bulunduğu tır kente ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen "Özel Çocuklara Özel Materyaller Projesi" kapsamında Hakkari'ye gönderilen ve öğrencilere dağıtılacak materyallerin bulunduğu tır kente ulaştı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kente gelen tırı, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Şube Müdürü Sait Ediş ve öğretmenler karşıladı.



Açıklamada, görüşlerine yer verilen Gür, ülkenin genelinde olduğu gibi Hakkari'de de 'özel çocuklara' yönelik çalışmaların yapıldığını belirtti.



Bu kapsamda merkeze uzak köylerde dahi özel eğitim sınıflarının olduğunu aktaran Gür, şunları kaydetti:



"Bu çocuklarımızın ihtiyaçlarını gidermek için milli eğitim müdürlüğü olarak birçok çalışma yaptık. Bugün de bakanlığımız tarafından bu çocuklarımızın eğitim aldığı okul ve sınıflarımız için geliştirilen 36 takım eğitim materyali ilimize geldi. Özel eğitim alan bütün çocuklarımızın güncel eğitim materyallerine ulaşabilmeleri için bakanlığımızın desteğiyle tüm ihtiyaçları karşılanacaktır."

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