Özel Çocuklara Özel Materyaller Şanlıurfa'ya Ulaştı

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ve bakanlar Ziya Selçuk ile Zehra Zümrüt Selçuk tarafından dün Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden törenle uğurlanan Özel Çocuklara Özel Materyaller taşıyan tır bugün Şanlıurfa'ya ulaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından engelli bireylerin hak ettikleri yaşam düzeylerine ulaşabilmeleri ve bunu sağlayacak nitelikte eğitim imkânlarından yararlanabilmeleri adına pek çok çalışma yürütülmektedir. Bunlardan biri de özel eğitim alanında materyal geliştirme çalışmalarıdır. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından"Özel Çocuklara Özel Materyaller "düşüncesiyle özel öğrencilere yönelik materyal üretimini gerçekleştirmek amacıyla 2018 yılında bir çalışma başlatılmıştı.

Bu çalışma kapsamında ülkemizde normal gelişim gösteren öğrencilerin eğitim gördüğü okulların bünyesinde açılan; hafif ve orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizliği ve otizmi olan bireylere yönelik hizmet veren özel eğitim sınıfları ile özel eğitim okullarında eğitim alan özel çocuklarımız için materyaller üretildi. Bu materyaller; okuma yazma, matematik, bilişsel beceriler, öz bakım, günlük yaşam, toplumsal uyum, sosyal iletişim vb. alanlarındaki becerilerin kazandırılmasına yönelik hazırlandı.

Adalet Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu, Ders Aletleri Yapım Merkezi (DAYM), İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiolmak üzere üç ayrı üretim yerinde üretim çalışmaları gerçekleştirildi. Özel öğrencilere özel materyaller üretilmesine yönelik olan bu çalışma özel eğitim alanında bir ilk olma niteliği taşımaktadır.

Üretilen bu materyallerin tasarımları Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce yapılmış ve 100 farklı çeşit olmak üzere toplamda 143.000 materyal seti hazırlanmıştır.

6.000 özel eğitim sınıfının ve okulunun materyal ihtiyacını karşılayacak şekilde planlanan bu çalışmada, toplamda 50 tır dağıtıma çıkacaktır. 06 Şubat 2019 tarihinde Sayın Emine ERDOĞAN Hanımefendi'nin himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen tanıtım faaliyeti ile tırlar 7 bölgemize dağıtıma uğurlanmıştır.