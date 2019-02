Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , "Ülkemizin her bölgesinde bu projeyle kendilerine sunulan imkan ve fırsatlardan yararlanmayı bekleyen çocuklarımız, ailelerimiz mevcut. Bu imkanlar sayesinde inanıyorum ki çocuklarımızın daha iyi yetişmesi mümkün olacak." dedi.Selçuk, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "Özel Çocuklara Özel Materyaller Tanıtım Toplantısı"ndaki konuşmasında, projenin, özellikle zihinsel engelli ve otizmli çocukların eğitim ve gelişim süreçlerine katkı sağlayacağını belirtti.Bu ülkenin geleceğinin güçlü bireylerin yetiştirilmesine bağlı olduğunu ifade eden Selçuk, bu nedenle çocuklar için atılan her adımın ülkenin bekası, geleceği için atılmış bir adım olarak gördüğünü dile getirdi.Devlet ve millet olarak sağlıklı nesiller yetiştirmek ve çocuklara mutlu bir gelecek bırakabilmek için çalışmaları sürdüreceklerini aktaran Selçuk, bunun ilk ve en önemli adımının eğitim olduğunu vurguladı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca özel gereksinimi olan çocuklara ve ailelerine yönelik faaliyetlerine özel hassasiyet gösterdiklerinin altını çizen Selçuk, bu yönde ortak projeler geliştirildiğini, engelli çocukların eğitim hayatının içinde kalması için her türlü desteğin verildiğini söyledi. Bakan Selçuk , "Ülkemizin her bölgesinde bu projeyle kendilerine sunulan imkan ve fırsatlardan yararlanmayı bekleyen çocuklarımız, ailelerimiz mevcut.Bu imkanlar sayesinde inanıyorum ki çocuklarımızın daha iyi yetişmesi mümkün olacak." diye konuştu.Selçuk, zihinsel engelli ve otizmli çocuklara yönelik geliştirilen hizmet ve politikalarda Türkiye 'nin dünyada örnek ülke konumunda olduğuna işaret etti.Eskiden engelli çocukların çoğu zaman okula gitme imkanından yoksun kaldığını hatırlatan Selçuk, bugün ise ücretsiz taşıma imkanı sunan bir hükümet olduğunu dile getirdi."Evde Bakım Hizmetinden yararlanan engelli çocuklarımızın sayısı 100 bini aştı"Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet veren bakım kuruluşlarımızda toplam 11 bini aşkın çocuğumuza bakım ve rehabilitasyon hizmeti veriyoruz.153 özel bakım merkezimizde 461 çocuğumuza bakım hizmeti sağlıyoruz. Evde Bakım Hizmetinden yararlanan engelli çocuklarımızın sayısı ise 100 bini aşmış durumda.Bu rakamları 2002 öncesiyle kıyaslamamız mümkün değil. Çünkü bu hizmetlerin hiçbiri 2002 öncesinde yoktu. Engelli kardeşlerimiz, değerli ailelerine hak ettikleri değer de verilmiyordu 2002 öncesinde. Bugün her çocuğumuzu engel durumuna göre ihtisaslaşmış bakım ve rehabilitasyon merkezlerine alıyoruz. Engellilerimizin ailelerin de endişeden uzak mutlu ve huzurlu şekilde yaşam sürmeleri için çaba harcıyoruz."Ailesi yanında bakımı mümkün olmayan otizmli hastaların Umut Evlerinden yararlanmalarını sağlamak için yeni bir proje başlatıldığını anlatan Selçuk, "Diğer engelliler için sunduğumuz ev tipi bakım modelini otizmli çocuklarımız için de hayata geçireceğiz." dedi.Selçuk, engelli öğrencilere özel eğitim imkanı sunarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı hedeflediklerini ifade ederek, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için eğitim sürecinde materyal kullanımının, çocukların öğrenimlerini kolaylaştırdığını belirtti."İş birliğine devam edeceğiz"Zihinsel engelli ve otizmli çocuklara, özel eğitim hizmetlerine yönelik hazırlanan materyallerin onların toplumsal ve psikososyal uyumunu da kolaylaştıracağına işaret eden Selçuk, özel gereksinimi çocukların erken yaşta eğitildiklerinde katma değer üreterek başarılar yakalayabildiğini, hayatın pek çok alanında bu başarılarla kendilerini gösterebildiklerini söyledi.Selçuk, "Bizim temel hedefimiz, Bakanlığımız koruması altında kalan yaklaşık 15 bin çocuğumuz, ailesi yanında Sosyal Ekonomik Destek (SED) alan 122 bin çocuğumuz da dahil olmak üzere ülkemizin tüm çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek. Milli ve manevi değerlerle mücehhez kılabilmek, sosyal becerilerini arttırabilmek." diye konuştu.Bakan Selçuk, gerek çocuklara gerekse engellilere yönelik hizmetlerde Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşlarıyla yakın iş birliğine devam edileceğini kaydetti.