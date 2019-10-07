Son Dakika Haberleri: Özel çocuklara özel şenlik
Son Dakika Spor Özel çocuklara özel şenlik

Özel çocuklara özel şenlik

1 saat önce

Nilüfer Belediyesi Beşevler Cimnastik Salonu'nda eğitim gören engelli çocuklar için "Özel Çocuklar Spor Faaliyeti" düzenlendi.

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Nilüfer Belediyesi Beşevler Cimnastik Salonu'nda eğitim gören engelli çocuklar için "Özel Çocuklar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Faaliyeti" düzenlendi.


Beşevler Cimnastik Salonu'nda eğitim gören engelli 87 çocuk için "Özel Çocuklar Spor Etkinliği" düzenlendi. 13 farklı grupta sağlık sorunu olan, tesislerde haftada 2 gün bire bir eğitim görerek spor yapan ve fiziksel rehabilitasyonlarını tamamlayan değişik yaş guruplarından 87 çocuğun katıldığı program renkli görüntülere sahne oldu.


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, başkan yardımcıları ve ailelerin de katıldığı özel etkinlikte, çocuklar eğitim süresi boyunca gösterdikleri gelişimleri sergilediler. Çocuklarla bir araya gelip onların sevinçlerine ortak olan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem "Spor şehri Nilüfer sloganı ile sürdürdüğümüz hizmetler ve iddiamız, her yaş grubundan her Nilüferli'yi içine alan bir iddia. Hizmetlerimizi de yaşı, cinsiyeti, dezavantaj durumu ne olursa olsun her Nilüferliyi kapsayacak şekilde planlıyoruz. Bugün de tesislerimizde spor eğitimi alan özel çocuklarımız ve aileleriyle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Daha fazla engelliye ulaşmak, onları sanatın, sporun ve sosyal hayatın içine daha çok katmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz " dedi.


Erdem, daha sonra Özel Çocuklar Spor Etkinliği'ne katılan çocuklara madalyalarını verdi. - BURSA

nilüfer belediyesi, Beşevler, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:42 Kaynak: İHA
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