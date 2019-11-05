Özel çocuklara, özel sınıf açıldı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir okulda engelliler için özel bir sınıf hazırlanarak, eğitim öğretime başlandı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir okulda engelliler için özel bir sınıf hazırlanarak, eğitim öğretime başlandı.

Türk Kızılay'ı tarafından İlçede bulunan Fatih İlkokulu içerisinde Özel Eğitim Sınıfı kuruldu. Yapımı tamamlanan sınıfta işitme, ve konuşma gibi engellilerin de yer aldığı özel çocuklar eğitime başladı. Eğitime başlanılan sınıfın açılışı yapıldı. Öte yandan sınıfta çocukların gelişimine katkı sağlayacak çeşitli oyuncak ve tasarım malzemelerinin yer aldığı belirtildi.

Türk Kızılay'ının herkese yetişmeye çalışan ülkenin yüz akı olduğunu belirten İlçe Kaymakamı Nabi Çankaya, "Hepimiz Kızılayı afetlerden biliriz ama özel sosyal sorumluluk projeleri var. Kızılay eğitimi de el atmış haldedir. İlçemizin çok özel öğrencilerine özel eğitim sınıflarına katkıda bulunmak amacıyla güzel bir sınıf oluşturdular"dedi.

Türk Kızılay 150 yıllık bir kurum olduğunu anımsatan Genel Başkan Yardımcısı Dr. Nabi yorulmaz, "Kızılay haftası nedeniyle çok güzel bir açılış yaptık. Çok özel öğrencilerimiz için Karakoçan'da özel eğitim sınıfını açtık. Türkiye genelinde 150 yakın özel eğitim sınıflarımız var. Onlardan bir tanesini de burada açtık. Buradaki malzemeleri değerli bağışçılarımız sayesinde yaptık. Çocukların kaliteli bir zaman geçirmeleri için bir ortam oluşturuldu. Öğretmenlerimiz burada çocuklar ile güzel vakit geçirecekler. Bu sınıfı oluşturan bağışçılarımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Açılışa Kaymakam Nabi Çankaya, Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Dr. Nabi yorulmaz, Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, diğer ilçe protokolü,öğretmenler ve öğrenciler katıldı.