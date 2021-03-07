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Özel çocuklara polis kimliği dağıtıldı

ADANA'da polis ekipleri, parkta buluştukları rehabilitasyon merkezi öğrencilerine özel hazırlanmış 'Çocuk Polis Kimlik Kartı' dağıttı. Polis kimlik kartı aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Veysel Eren Tekdemir, "En büyük hayalim polis olmak. Hayalimin peşinden gideceğim" dedi.?

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, özel bir rehabilitasyon merkezindeki öğrencileri ziyaret etti. Güneşli havayı fırsat bilen ekipler, öğrencilerle parkta vakit geçirdi. Polisleri görünce sevinen öğrenciler, polislerle birlikte oyunlar oynadı. Polisler, öğrencilere daha önce hazırladıkları 'Çocuk Polis Kimlik Kartlar'nı dağıttı. Kimlik kartlarını alan öğrencilerin sevinçleri yüzlerine yansıdı. Tek tek kimlikleri dağıtan ekipler, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekilmeyi de unutmadı.

Polis kimlik kartı aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Veysel Eren Tekdemir, "Hayalim büyünce polis olmaktı. Hayalimin peşinden gideceğim. İnşallah polis olurum" diye konuştu.