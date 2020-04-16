Özel çocuklara uzaktan eğitimle moral oluyorlar - Son Dakika

Samsun'da Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından, üçüncü kademe özel eğitim öğrencilerine uzaktan eğitim veriliyor.

Ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı okulların tatil edilmesiyle Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulunda öğretmenler uzaktan eğitimlere devam ediyor.

Öğretmenler, down sendromlu, otistik ve zihinsel engelli öğrencilerine online kitap okuyarak çeşitli yetenek, sosyal ve akademik beceri, gelişim ve evde yapılabilecekleri konusunda dersler anlatıyor.

Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Mustafa Yiğit, AA muhabirine, koronavirüs salgınından dolayı özel öğrencilerinden uzak kaldıklarını söyledi.

Bu zorlu süreçte velilere ve öğrencilere destek ve moral olmayı amaçladıklarını belirten Yiğit, "Öğretmenlerimizle birlikte Samsun Milli Eğitim Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu 'Evimiz, okulumuz' projesi kapsamında her gün öğrencilerimizin evine uzaktan misafir olup hem onlara moral hem de öğretmen arkadaşlarımın yönlendirmeleriyle velilerimizin de destekleriyle öğrencilerimizin eğitimden uzak kalmamalarını, uzaklaşmamalarını sağlamaya çalışıyoruz." dedi.